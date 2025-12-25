Giornale di Brescia
Le migliori storie del 2025, da leggere e rileggere a Natale

Non solo articoli di cronaca, ma anche approfondimenti, interviste e ricostruzioni. Ecco una selezione di quelle più lette sul nostro sito e più commentate sui social
Da sinistra, in alto: Vittoria Ceretti, Labubu, Gardaland e Baggio
AA

Non c’è stata solo cronaca in questo 2025. Sul nostro sito hanno trovato ampio spazio anche approfondimenti, interviste e ricostruzioni. Contenuti confezionati dai nostri redattori e dai nostri collaboratori, che ci hanno permesso di conoscere meglio alcuni personaggi del presente e del passato, importanti avvenimenti storici, nuove tendenze nell’arte e nella moda, ma anche di intercettare storie sportive e di bresciani all’estero. Nel 2025 abbiamo celebrato il nostro ottantesimo anniversario, dedicando numerosi articoli a questa speciale ricorrenza.

In occasione delle festività natalizie, abbiamo raccolto per voi alcuni di questi contenuti, selezionandoli tra i più visualizzati sul nostro sito web, ma anche tra quelli che hanno riscosso più commenti sui social e più condivisioni. Storie perfette per una lettura (o una rilettura) tra pranzi e cenoni.

Buona scoperta, allora.

Bresciani all’estero

Diego Pellecchia in scena
Scienza, industria e salute

Loading video...
Paraplegico torna a camminare

Cultura e storie

Loading video...
Alla scoperta dei gioielli della Queriniana

I grandi personaggi

Moda, arte e tendenze

Un gabber fuori dal Florida - Foto cortesia di Anna Adamo
Ricostruzioni e tradizione

Loading video...
35 anni fa la strage di Torchiera di Pontevico

Sport

Loading video...
L'esordio di Baggio, la sintesi di Brescia Juventus del 16 settembre 2000

La nostra storia, tra passato e presente

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
storieNatale 2025intervisteapprofondimentiricostruzioni
