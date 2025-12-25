Le migliori storie del 2025, da leggere e rileggere a Natale
Non c’è stata solo cronaca in questo 2025. Sul nostro sito hanno trovato ampio spazio anche approfondimenti, interviste e ricostruzioni. Contenuti confezionati dai nostri redattori e dai nostri collaboratori, che ci hanno permesso di conoscere meglio alcuni personaggi del presente e del passato, importanti avvenimenti storici, nuove tendenze nell’arte e nella moda, ma anche di intercettare storie sportive e di bresciani all’estero. Nel 2025 abbiamo celebrato il nostro ottantesimo anniversario, dedicando numerosi articoli a questa speciale ricorrenza.
In occasione delle festività natalizie, abbiamo raccolto per voi alcuni di questi contenuti, selezionandoli tra i più visualizzati sul nostro sito web, ma anche tra quelli che hanno riscosso più commenti sui social e più condivisioni. Storie perfette per una lettura (o una rilettura) tra pranzi e cenoni.
Buona scoperta, allora.
Bresciani all’estero
- Andrea e Matteo Filippini, i due fratelli piloti premiati da Ryanair: I due bresciani, che negli anni hanno pilotato anche insieme, alla «Wings Ceremony» nel quartier generale di Dublino.
- Alessio Pescatori, l’action actor bresciano è una star in Thailandia: Il documentario girato dal 38enne esperto di arti marziali, che ha esordito nel 2022, è apparso su Netflix e ha lavorato con Russel Crowe.
- Un bresciano a Kyoto custodisce e tramanda i saperi del teatro noh: Il professor Diego Pellecchia, dopo il dottorato a Londra, è approdato in Giappone dove insegna, scrive e recita
- Suoni e musica bresciani da Netflix a Singapore con Silvio Uboldi: Il compositore e sound designer ha firmato parte della colonna sonora della serie «Il caso Yara». Tra le sue collaborazioni anche quella col governo del Paese asiatico.
Scienza, industria e salute
- Fusione nucleare, Iter sta provando a ricreare il Sole: L’obiettivo di questo esperimento, attivo in Provenza, è dimostrare che è possibile creare reattori capaci di produrre energia come avviene all’interno delle stelle.
- Armi, il ruolo delle aziende di Brescia nella filiera della Difesa: L’industria provinciale è un attore centrale nella supply chain del settore militare, eccone una panoramica.
- Un bresciano torna a camminare dopo la paralisi grazie a 32 elettrodi: Andrea Scotti di Ceto rimase paraplegico a seguito di un infortunio sul lavoro, ora riesce a percorrere due chilometri sulle sue gambe grazie a una sperimentazione del San Raffaele di Milano.
- Come si costruisce una centrale nucleare e quanto costa: L’ingegnere nucleare bresciano Antonio Buccio spiega l’iter necessario, dalla scelta dei reattori ai siti idonei, fino a tempi, spese e prospettive del ritorno all’energia atomica in Italia.
- Funghi medicinali, una moda social? Tutto quello che serve sapere: In Oriente sono conosciuti da millenni e la micoterapia è anche negli ospedali. In Europa non sono farmaci, ma integratori alimentari. Ecco quali sono i più famosi, tra proprietà, rischi e consigli per assumerli in sicurezza.
- L’uso del telefonino sta cambiando il nostro corpo, ossa comprese: Problemi al pollice, sindrome del tunnel carpale, collo da messaggio, «smartphone pinky» e persino le cosiddette «corna digitali» sono solo alcuni degli effetti.
Cultura e storie
- Quando la Gioconda trafugata al Louvre finì nelle mani di d’Annunzio: Sono due gli episodi che legano il Vate al capolavoro sottratto, in antitetica veste di eroe o correo
- Il loro cognome è Brescia, partono da New York per scoprire la città: Joseph, la moglie Paula e i figli hanno visitato il Capitolium, incontrando anche la sindaca Castelletti in Loggia.
- Storia dei misteri bresciani, dal mostro del Garda alla Dama Bianca: La nostra provincia è terra di leggende, vicende occulte e curiosità che continuano a incantare e affascinare. Eccone alcune.
- Nel caveau della Queriniana ci sono 4 libri antichi preziosissimi: Tra i tesori della biblioteca bresciana ci sono un evangeliario color vinaccia e la prima edizione a stampa della Commedia di Dante, ma anche un Canzoniere illustrato e un evangelistario.
- La storia di Benvegnuda Pincinella, strega di Nave bruciata sul rogo: L’erborista e medica bresciana morì in piazza Loggia nel 1518 per le sue «guarigioni» e perché partecipava agli esoterici sabba in Valcamonica, Sara Polotti ricostruisce la sua vita.
- Che vita fa un pastore di montagna nel cuore della Val Saviore: Stefano Pasinetti, 24 anni, lavorava in un allevamento di bovini nella Bassa. Ha scelto di trasferirsi a Cevo, dove abitavano i suoi nonni, per aprire una stalla di capre Saanen.
I grandi personaggi
- Cent’anni di Leica, l’ultima intervista di Berengo Gardin: «Sono un fanatico, ne ho ventidue»: La piccola, solida macchina fotografica che usava anche Cartier Bresson è apparsa sul mercato nel 1925. Il fotografo, scomparso proprio quest’anno, la tenne al collo da inizio carriera.
- Dieci anni fa a Brescia moriva Moira Orfei, intramontabile icona pop: La regina del circo si trovava in città durante la sua ultima tournée. In questo articolo riproponiamo l’intervista prima di morire e ripercorriamo la carriera di una donna che ha fatto la storia culturale italiana.
Moda, arte e tendenze
- C’erano (e ci sono ancora) i gabber: la cultura hardcore ha fatto storia: La subcultura nata in Nord Europa, che tra i punti di riferimento ha il Number One e il Florida, ha vissuto il massimo splendore tra anni Novanta e Duemila, ma le serate in discoteca continuano ad attirare migliaia di appassionati.
- Il top-borsina dell’Archivio Penelope è stato venduto a 18mila euro: Si tratta di un capo Margiela del 1990 considerato quasi un’opera d’arte concettuale. L’asta della boutique bresciana.
- Dietro i murales monumentali di Vera Bugatti ci sono due vite, le sue: L’artista bresciana nota per i graffiti realistici e mastodontici è anche bibliotecaria. La sua ultima opera è comparsa su un enorme capannone di Nuvolera.
- Ghost Pitùr, il pittore anti-graffiti in fondo si comporta come un writer: Ghost Pitùr è l’imbianchino che ripulisce il centro di Brescia dagli imbrattamenti. Il discorso su murales e scritte è sfaccettato e molto interessante, come spiega anche l’esperto Alessandro Mininno.
- La mania per i Labubu ha contagiato anche le signore di Brescia: I piccoli mostri-ciondolo spopolano online e nei negozi ufficiali, ma c’è anche il mercato della rivendita secondaria. In città si trovano in corso Cavour e corso Magenta.
- DiCaprio e Ceretti di nuovo a Brescia, stavolta con le mamme: La coppia era stata avvistata a febbraio, prima in Castello e poi al Vittoriale. Pare che l’attore hollywoodiano sia molto affezionato a questo luogo, tanto da averci portato la mamma Irmelin.
- Sui social è il capo dei maranza, «vi spiego cosa fanno davvero»: «Aquila», al secolo Ahmed, conta più di 100mila follower su TikTok. Ha provato a spiegarci il fenomeno: «Lo stile non c’entra, lo è chi si lascia affascinare da criminalità e violenza. Io, dopo essermi fatto odiare, cerco di lanciare messaggi positivi».
Ricostruzioni e tradizione
- Era la notte di Ferragosto del 1990: 35 anni fa la strage di Torchiera: L’unico superstite della famiglia Viscardi fu Guido, uno dei figli, che trovò la mamma, il papà, la sorella e il fratello brutalmente trucidati. I colpevoli furono Ljubisa Vrbanovic, detto Manolo, e Ivica Bairic.
- I 50 anni di Gardaland, mezzo secolo di storia dal trenino ai Corsari: Aperto nel 1975, il parco divertimenti sul lago di Garda è diventato il più iconico in Italia. Ripercorriamo insieme la sua storia.
- Ci vuole coraggio per fare ancora il Fatulì, formaggio raro e ribelle: La sua produzione con il latte della Capra Bionda dell’Adamello è un piccolo miracolo di fumo, memoria e pazienza. La racconta Monia Tiberti, casara erede di una tradizione bresciana che rischia di scomparire.
Sport
- Egidio Salvi, bandiera del Brescia col mito di Sivori: Una vita in biancazzurro, prima da calciatore e poi da collaboratore nel vivaio. È secondo per presenze nella classifica all time. Il suo idolo era l’argentino, con il quale giocò per un anno a Napoli.
- Il boato e i lampi di classe, 25 anni fa l’esordio di Baggio a Brescia: Era il 16 settembre 2000, i biancazzurri affrontarono in Coppa Italia la Juventus di Del Piero e Zidane. Per chi non c’era, e per chi ha nostalgia, la ricostruzione (anche video) di quella partita.
- Gli 80 anni di Lucescu, con lui il Brescia scrisse la storia a Wembley: Le grandi innovazioni del terzo allenatore più titolato della storia, dall’invenzione della match analysis ai i giocatori in miniera.
La nostra storia, tra passato e presente
- La nostra storia: 80 anni di Giornale di Brescia, dall’inizio: Il primo numero uscì il 27 aprile 1945, all’indomani della Liberazione. Un’evoluzione continua, nel segno della comunità e al passo coi tempi, fino ad oggi. Ve la raccontiamo qui.
- Come nasce un giornale, una notte al Centro Stampa Quotidiani: Con sede a Erbusco, il Csq stampa 100 milioni di copie di quotidiani, settimanali e mensili ogni anno. È un laboratorio di precisione, dove il lavoro è mestiere: ecco come funziona.
