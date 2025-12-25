Le migliori storie del 2025, da leggere e rileggere a Natale

Non c’è stata solo cronaca in questo 2025. Sul nostro sito hanno trovato ampio spazio anche approfondimenti, interviste e ricostruzioni. Contenuti confezionati dai nostri redattori e dai nostri collaboratori, che ci hanno permesso di conoscere meglio alcuni personaggi del presente e del passato, importanti avvenimenti storici, nuove tendenze nell’arte e nella moda, ma anche di intercettare storie sportive e di bresciani all’estero. Nel 2025 abbiamo celebrato il nostro ottantesimo anniversario, dedicando numerosi articoli a questa speciale ricorrenza.

In occasione delle festività natalizie, abbiamo raccolto per voi alcuni di questi contenuti, selezionandoli tra i più visualizzati sul nostro sito web, ma anche tra quelli che hanno riscosso più commenti sui social e più condivisioni. Storie perfette per una lettura (o una rilettura) tra pranzi e cenoni.

Buona scoperta, allora.

Bresciani all’estero

Scienza, industria e salute

Cultura e storie

I grandi personaggi

Cent’anni di Leica, l’ultima intervista di Berengo Gardin: «Sono un fanatico, ne ho ventidue» : La piccola, solida macchina fotografica che usava anche Cartier Bresson è apparsa sul mercato nel 1925. Il fotografo, scomparso proprio quest’anno, la tenne al collo da inizio carriera.

: La piccola, solida macchina fotografica che usava anche Cartier Bresson è apparsa sul mercato nel 1925. Il fotografo, scomparso proprio quest’anno, la tenne al collo da inizio carriera. Dieci anni fa a Brescia moriva Moira Orfei, intramontabile icona pop: La regina del circo si trovava in città durante la sua ultima tournée. In questo articolo riproponiamo l’intervista prima di morire e ripercorriamo la carriera di una donna che ha fatto la storia culturale italiana.

Moda, arte e tendenze

Ricostruzioni e tradizione

Sport

La nostra storia, tra passato e presente