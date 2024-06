Più che in passato, ma comunque poche: le aspiranti sindache sono 74 (su 301 candidati)

Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno per le elezioni europee e per le elezioni amministrative: in 144 Comuni bresciani si rinnovano sindaco e consiglio comunale. Cinque i Comuni al voto con più di 15mila abitanti: Chiari, Concesio, Ghedi, Montichiari e Lumezzane

144 Comuni al voto

video di presentazione dei candidati

Lunedì 10 giugno, a partire dalle 14, la diretta dello spoglio

Più che in passato, ma ancora troppo poche. Sono 74 le aspiranti sindache su 301 candidati: il 24,5%. Cinque anni fa la percentuale non raggiungeva il 20. Piccoli passi.

Sono diciassette le prime cittadine uscenti che si ripresentano: Sara Ghidoni (Bovezzo), Antonella Montini (Brione), Nicoletta Maestri (Calcinato), Simonetta Gabana (Calvagese), Marina Lanzetti (Ceto), Cristina Tedaldi (Leno), Silvia Gares (Paderno), Maria Teresa Vivaldini (Pavone), Valentina Boniotti (Polaveno), Marisa Zanotti (Sale Marasino), Donatella Ongaro (Sarezzo), Serena Morgani (Saviore), Elena Ferrari (Seniga), Luisa Lavelli (Sirmione), Paola Pezzotti (Sulzano), Laura Alghisi (Verolavecchia) e Maria Laura Bonfiglio (Villachiara).

Per quattro di loro (Morgani, Vivaldini, Lanzetti, Bonfiglio) la corsa è solitaria; l’unico avversario è il quorum.

Sfida tra candidate

In nove Comuni la sfida è tutta al femminile. Vediamo. A Calcinato si ripropone lo stesso duello di cinque anni fa: l’uscente Maestri contro Vincenza Corsini. A Borgosatollo la partita si gioca fra Elisa Chiaf e Fabiana Usanza. A Calvagese Maria Teresa Comini tenta di spodestare Simonetta Gabana. A Villanuova sul Clisi sono in corsa Elisa Omodei e Caterina Dusi, mentre a Passirano si sfidano Mariuccia Raccagni e Marta Orizio. A Sale Marasino Chiara Turelli vuole impedire la conferma di Marisa Zanotti. Lo stesso intendimento di Valentina Pedrali nei riguardi di Donatella Ongaro a Sarezzo. I cittadini di Seniga potranno scegliere fra Manuela Pedracini e l’uscente Elena Ferrari. Infine, duello femminile anche a Verolavecchia: Maura Gualdi cercherà di sottrarre la fascia tricolore a Laura Alghisi.

Nelle cinque capitali

Nei cinque Comuni maggiori (Lumezzane, Ghedi, Chiari, Concesio e Montichiari), su tredici candidati le donne sono soltanto due: Anna Giulia Guarneri (Ghedi) e Beatrice Morandi (Montichiari). In campo anche la deputata di Fratelli d’Italia, Cristina Almici (a Bagnolo Mella).

Maschi contro femmine

Numerosi i duelli tra una femmina e un maschio: Bagnolo Mella, Bagolino, Capovalle, Castegnato, Cimbergo, Fiesse, Longhena, Lozio, Monno, Muscoline, Orzinuovi, Paderno Franciacorta, Polaveno, Preseglie, Puegnago, Sabbio Chiese, San Felice del Benaco, Serle, Sulzano e Tremosine. Venti sfide.