San Felice, Lorenza Baccolo o Simone Zuin: il binomio è questo

Da una parte l’impegno «a dare continuità ai progetti avviati e realizzare un domani ancora migliore per la comunità», dall’altra quello di «liberare l’enorme potenziale di San Felice con impegno, concretezza e visione»: sono gli intenti dei due candidati in corsa per la carica di primo cittadino, il sindaco uscente Simone Zuin e l’ex assessore Lorenza Baccolo.

Baccolo guida la lista civica Obiettivo San Felice, in cui figurano anche alcuni ex amministratori, come Simona Robusti e Marzia Manovali, che con Baccolo erano nella Giunta del sindaco Paolo Rosa tra 2014 e 2019. L’intento principale è «creare le condizioni per il futuro prospero della comunità, attuando politiche efficaci che mettano al centro la cittadinanza e tengano conto delle naturali vocazioni del territorio».

Nel programma, grande rilievo alle politiche sociali e il desiderio di «dotare la comunità di un polo socio-sanitario». Poi, attenzione ai giovani e all’istruzione; occhio di riguardo agli edifici scolastici. In tema opere, oltre alla «creazione di un ufficio per intercettare i bandi», qualche intervento: la riqualificazione del porto di Portese, il completamento del parco "Donne della Costituente".

Zuin si presenta di nuovo alla guida di Idee in Comune e con la squadra di questi cinque anni quasi al completo. Il programma è «una somma della visione strategica che portiamo avanti da sempre, dell’esperienza accumulata e delle competenze messe a disposizione dai nuovi candidati. Oggi che con il lavoro siamo a buon punto, possiamo sviluppare e migliorare l’esistente, ma anche dedicarci a progetti più ambiziosi». Quali? «Il Polo Sociale che abbiamo previsto per l’edificio delle Oblate Sacerdotali, in centro a San Felice, in corso di acquisto», che ospiterà studi medici, centro anziani, attività di socializzazione. Ma anche la riqualificazione del porto di Portese, per cui «il progetto è a buon punto», e la nuova versione del Pgt. Senza scordare, «la manutenzione delle piccole cose: ci crediamo a tal punto che sarà il sindaco in persona a seguire questo capitolo».