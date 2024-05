A Ceto una corsa solitaria per la sindaca Marina Lanzetti

Non c’è dubbio: l’istruzione sarà il punto principale del prossimo mandato della sindaca uscente Marina Lanzetti, che sarà con quasi assoluta certezza la prima cittadina di Ceto anche per i prossimi cinque anni, visto che la sua lista Impegno civico è l’unica a presentarsi per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Con lei c’è gran parte del gruppo che ha governato Ceto nell’ultimo decennio, a partire dal vicesindaco Natale Gaudenzi e dall’assessore Andrea Pasinetti.

«Il primo punto del programma riguarda l’istruzione – afferma Lanzetti –, perché riteniamo che la scuola debba avere un ruolo essenziale nella formazione. Sin da settembre forniremo agli studenti gli strumenti per una crescita culturale, psicologica e sociale». Intento che si tradurrà nell’assicurare, alla primaria, mensa e doposcuola gratuiti, nell’estensione dell’orario fino alle 17.15 e dalle 7.30, con un educatore per accudire gli alunni, e nel garantire i medesimi servizi anche alla materna se ci sarà un numero sufficiente di richieste.

Non solo, sarà presente per tutto l’anno un insegnante madrelingua inglese ed è in programma un gemellaggio con un paese anglosassone. Sarà poi garantito un supporto per le cure dentali, con la possibilità di effettuare la pulizia gratuitamente due volte l’anno alle elementari. In estate, infine, oltre al grest di tre settimane con l’oratorio, sarà organizzato un centro estivo di due settimane per lo svolgimento dei compiti. «Confidiamo che i genitori apprezzino l’offerta proposta, perché investiremo ingenti risorse per aiutare le famiglie nella crescita dei figli», conclude Lanzetti.