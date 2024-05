Vicesindaca contro ex assessora: a Villanuova sul Clisi Dusi sfida Omodei

Due le liste, entrambe civiche, che si fronteggiano a Villanuova. «Destinazione Comune» candida alla carica di primo cittadino Caterina Dusi, vicesindaca uscente. Con lei, nella compagine, anche un assessore della Giunta in scadenza, Maurizio Massardi. Nel programma la volontà di reperire i finanziamenti per nuove opere, tra cui il ponte sul Chiese di Tormini, il ridisegno della viabilità delle zone produttive, la creazione del «Parco lungo il fiume» e dell’anello ciclopedonale Isolo-Valverde, la riqualificazione del parco Falcone-Borsellino.

In ambito urbanistico, si annunciano la revisione del Piano di governo del territorio e l’elaborazione di uno studio di riordino complessivo del centro storico. Si pensa inoltre di avviare progetti per la costituzione di un consultorio geriatrico, di uno spazio riservato ai giovani, di una moderna biblioteca 2.0 collocata negli ambienti ristrutturati dell’ex chiesa di San Matteo, di una Casa del viandante da ubicare nelle adiacenze del santuario della Madonna della Neve.

Anche «Un ponte per il futuro» propone in lista figure con alle spalle esperienza di gestione del Comune, a partire dalla candidata sindaca, Elisa Omodei, già assessore nel quinquennio 2014-2019, e da due assessori dell’Amministrazione uscente, Renato Berta e Federica Bignotti. Tra i progetti che «Un ponte per il futuro» intende concretizzare spicca quello della Casa delle associazioni. «Si tratta di un obiettivo caratterizzante il nostro programma - viene sottolineato -. Lo attueremo coinvolgendo le numerose realtà presenti a Villanuova e ci piacerebbe che diventasse pure un luogo d’incontro e di aggregazione per giovani e giovanissimi».

Massima attenzione sarà data al supporto alle fasce più deboli, alle famiglie, alla scuola, al ricco tessuto di volontariato del paese; come pure sarà costante l’impegno in difesa dell’ambiente.