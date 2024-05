A Sulzano sarà sfida a due con al centro il tema parcheggio

Sulzano si prepara ad una sfida elettorale a due, la «bis-sindaca» Paola Pezzotti che tenta il terzo mandato con la sua lista «Vivi Sulzano» e il capogruppo della minoranza consiliare «Uniti per il cambiamento» Marco Borghesi con l’omonima lista.

Pezzotti presenta una squadra rinnovata che si impegna a continuare il percorso di crescita di Sulzano «basato su opere strategiche di valorizzazione del territorio, nel rispetto della sua identità, mettendo al centro i servizi per i cittadini e l’attenzione ai flussi turistici», afferma la sindaca facendo riferimento all’annoso problema dei parcheggi con cui Sulzano deve fare i conti da decenni.

«Continuerà - aggiunge - il progetto di riqualificazione urbana: dopo la realizzazione della rotonda in sostituzione del semaforo e il rifacimento dell’edificio di via Pericoli per accogliere nuovi alloggi, ambulatori medici, una sala e la nuova biblioteca, toccherà alla rinascita della piazza Unità d’Italia in veste green. Le auto saranno in gran parte portate nel piano interrato, aumentando i posti auto per cittadini e residenti».

I sulzanesi al centro sono invece il must di Borghesi che non approva il progetto del parcheggio interrato in piazza perché troppo costoso e poco risolutivo dopo le varie modifiche. Nel suo decalogo spicca proprio la richiesta ai suoi concittadini, tramite un referendum consultivo, se proseguire nella realizzazione del «parcheggio interrato a servizio lago», per il quale sono già state raccolte numerose firme contrarie. Borghesi punta inoltre sulla riduzione del consumo di suolo, la promozione della rigenerazione urbana, la realizzazione di una pista ciclabile litoranea, di uno spazio bibliotecario accessibile, di una comunità energetica.