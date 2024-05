A Tremosine la Giunta attuale sforna due nomi in lizza per la fascia

Battista Girardi per il terzo mandato, Francesca Frigerio per cambiare rotta. Il sindaco uscente, che con la civica «Tremosine Futura» governa dal 2014, punta a dare continuità all’azione amministrativa. Sono in lista i due componenti dell’attuale Giunta.

«Il gruppo - dice Girardi - si ripropone compatto, con due giovani inserimenti che portano nuova linfa». I valori della lista - si legge nel programma - sono serietà, competenza, trasparenza e onestà. Girardi rivendica con orgoglio il carattere civico di «Tremosine Futura»: «Siamo liberi da condizionamenti di partito e ambizioni personali, guardiamo esclusivamente alle esigenze del territorio». Le linee guida del programma: «Edilizia popolare, una struttura per anziani non autosufficienti, 5,5 milioni di investire in viabilità, variante al Pgt». Poi ancora sostegno a turismo («motore della nostra economia»), agricoltura, commercio e artigianato, efficienza e tecnologia per un comune che funzioni, attenzione alle associazioni e alle frazioni.

Con la lista civica «Insieme per Tremosine sul Garda» - appoggiata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati - Francesca Frigerio propone un progetto «che si basa sul fare e che ha una visione della gestione amministrativa fondata su tre valori: comunità, famiglia e associazioni. Vogliamo dar vita a un’amministrazione che abbia un dialogo con i cittadini su ogni tema, con periodici momenti pubblici di confronto». Le cose da fare: «Abbiamo un programma impegnativo - dice Frigerio -, frutto di un’analisi dei bisogni e fatto di proposte concrete».

I punti salienti: «Risolvere la carenza abitativa con interventi di edilizia sociale, implementare i servizi, lavorare su viabilità e prevenzione dei rischi idrogeologici, risolvere i problemi di Campione, che da anni giace abbandonata». Poi ancora: «Avremo un occhio di riguardo per la sanità». Tra le opere proposte il polo socio-sanitario, il polo delle emergenze, la casa delle associazioni e il palazzetto dello sport.