Amministrative 2024, i candidati sindaco si presentano: i video

Il perché della candidatura, i punti fondamentali del programma elettorale, il primo obiettivo della legislatura: sono queste le risposte che i candidati sindaco della provincia di Brescia danno nelle clip della nostra «Finestra elettorale», spazio offerto dalla redazione di GdB e Teletutto a tutti i 301 aspiranti sindaci dei 144 comuni bresciani alle urne i prossimi 8 e 9 giugno.

I candidati potranno usufruire dell’opportunità fino al 30 maggio: ogni giorno pubblicheremo in tempo reale all’interno di questo articolo, in costante aggiornamento, tutti i contributi video a cura del giornalista Fabio Gafforini.

I video vengono registrati in un set dedicato allestito nello studio del tg di Teletutto e a tutti i sindaci viene chiesto di rispondere alle stesse domande. A distanza di pochi minuti, la clip viene pubblicata sul nostro sito: per questo i video disponibili sono in continuo aumento.

Come vedere i video

Nel grafico interattivo qui di seguito, trovate tutti i 301 candidati sindaco alle prossime Amministrative. Per guardare i video di presentazione degli aspiranti primi cittadini, sarà sufficiente scegliere il Comune desiderato dal menù a tendina. Una volta aperta la scheda, compariranno le card con nome e foto dei candidati e – qualora sia già stato registrato e pubblicato – anche la scritta «Guarda il video». Basterà un clic per aprire la pagina con la clip di presentazione.