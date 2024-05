Lozio, nella scalata al municipio si affronteranno Giusy Ballarini e Natale Gemmi

A Lozio, anche per questa tornata, sarà sfida a due: il vicesindaco Giusy Ballarini raccoglie l’eredità dell’uscente Francesco Regazzoli, ma sulla sua strada c’è Natale Gemmi, che dopo 28 anni di lavoro in Comune ha deciso di tentare la scalata al municipio. La prima, per quindici anni all’interno dell’Amministrazione (i primi due mandati furono da assessore), si presenta con una squadra di persone che erano già in amministrazione e altre nuove, forte d’aver ottenuto e investito più di 2 milioni di euro di finanziamenti. Il secondo conosce bene il funzionamento della macchina comunale, i suoi meccanismi e la comunità e ha costruito un gruppo composto da tutte persone che vivono in paese, pronte a unire le forze per il benessere di Lozio.

«Affronto questa sfida con un bagaglio di esperienza non indifferente - dichiara Ballarini -, questi anni mi sono serviti per capire gli ingranaggi, per cogliere tutti i problemi del territorio e del vivere in montagna. Mi propongo con la mia personalità a volte dirompente, ma ci metto tanta volontà, spirito, entusiasmo perché amo il mio paese. Avremmo potuto fare meglio, ma tutto nasce dalla volontà di volere solo il meglio per Lozio. Sono una persona del fare, le promesse e la retorica servono a poco. Il nostro scopo è valorizzare Lozio e il bene comune, creare e favorire condizioni per vivere bene in questa valle incantata».

Gemmi ha deciso di candidarsi perché crede nel futuro di Lozio. «So quali potenzialità ha la nostra comunità, ma conosco anche i problemi che la assillano - afferma -. Per questo ho deciso di lasciare il mio impiego e di dedicarmi totalmente al benessere presente e futuro di Lozio. Il nostro territorio ha bisogno di cura e così le persone che lo abitano, soprattutto le più fragili. Vogliamo prenderci cura di Lozio per tutelarlo e valorizzarlo. Il nostro obiettivo è rivitalizzare l’agricoltura e l’allevamento per promuovere produzioni sostenibili e di qualità, rendere le montagne, i sentieri e le strade conformi alle esigenze di cittadini e visitatori».