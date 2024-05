A Muscoline Benedetti punta alla riconferma, lo sfida Garofolini

Due le liste in campo per le prossime comunali. La civica «Uniti per Muscoline» candida a primo cittadino il sindaco uscente Giovanni Alessandro Benedetti.

«Chiediamo agli elettori di darci fiducia per consentirci di proseguire il cammino avviato in questi anni - dichiara Benedetti -. Il nostro programma è all’insegna di un futuro green per il territorio, con progetti che promuovano la sostenibilità, attraverso la creazione di una Comunità energetica rinnovabile, e la tutela dell’ambiente».

«Uniti per Muscoline» intende poi concludere l’opera di riqualificazione delle piazze di tutte le frazioni, realizzare una «Casa delle associazioni» e dar corso a un intervento di sistemazione idrogeologica sul Vallone di Burago. Molte le iniziative annunciate in ambito sociale, in quelli della scuola e della cultura e a supporto della pratica sportiva.

Silvana Garofolini è invece la candidata sindaca di «Muscoline del futuro», formazione sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia.

«Porremo la massima cura nell’intercettare bandi di finanziamento da destinare a progetti di sviluppo e sicurezza - promette Garofolini -, così come nella conservazione e nella valorizzazione del nostro territorio e del verde pubblico, nonché nella promozione di attività turistico-ricettive dolci, che garantiscano il pieno rispetto dell’ambiente naturale».

«Muscoline del futuro» assicura inoltre una particolare attenzione alle esigenze dei residenti nelle frazioni e l’impegno a favorire la nascita di un’associazione di volontari, disponibili ad aiutare le persone anziane e non autosufficienti nei loro spostamenti per visite mediche o altre necessità.