Calvagese, è corsa tra Maria Teresa Comini e la sindaca uscente Simonetta Gabana

Il sindaco uscente Simonetta Gabana e Maria Teresa Comini, che ha lasciato la presidenza del Comitato Cittadini per sfidarla: la corsa al municipio a Calvagese è al femminile. A fronteggiarsi due liste civiche, «Vivere Calvagese» che ha amministrato in questi cinque anni e «Calvagese bene Comune» che si propone per il cambiamento.

Il gruppo di Comini è formato da «persone che hanno deciso di mettersi a disposizione per li bene comune. Crediamo nell’ascolto dei cittadini, nell’impegno a favore dei giovani, delle famiglie e del territorio». Al primo punto, la comunità: «Al lavoro per promuovere il benessere e la salute, sostenendo i legami di comunità. Desideriamo un paese più accogliente, un’Amministrazione trasparente, disponibile al dialogo e alla collaborazione». Tra le varie idee, «intendiamo introdurre il censimento del patrimonio abitativo abbandonato per favorirne la ristrutturazione», ma anche «una valutazione approfondita dello stato di efficienza delle strutture municipali». E il consumo di suolo: «Crediamo che si debba bloccare. La prevista tangenzialina a Carzago aprirà a possibili futuri insediamenti industriali. Intendiamo lavorare con enti pubblici e privati per salvaguardare l’area della Pineta». Gabana e la sua squadra pongono poi «esperienza, capacità e competenza al servizio del cittadino». E la bussola che guida «ogni scelta è la radicata conoscenza del nostro territorio e la consapevolezza della bellezza del contesto paesaggistico in cui viviamo».

Sostengo alle famiglie, «con attenzione alle fasce deboli», sguardo agli edifici scolastici e agli impianti sportivi sono alcuni dei punti del programma: «Nell’ultimo quinquennio alcune opere da tanto attese sono diventate realtà. Ma per rendere sempre più vivibile il nostro territorio riteniamo che nuovi interventi pubblici possano essere realizzati». Esempi? Il secondo lotto della struttura polifunzionale di Carzago, che ospiterà gli ambulatori medici, «l’agognata deviante alla Sp78 che sarà presto cantierizzata», la riqualificazione di piazza Municipio.