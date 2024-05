La sindaca di Villachiara Maria Laura Bonfiglio punta al bis: «Così finiamo il lavoro»

Come certificato in fase di deposito delle liste, alle elezioni Amministrative la sindaca uscente Maria Laura Bonfiglio, per essere rieletta, dovrà vedersela con il quorum, a differenza di quanto accaduto cinque anni fa, quando la sfida vedeva lei e i suoi opposti ad una lista di Casa Pound.

La «Lista Civica - Insieme per Villachiara» dovrà dunque affidarsi alla partecipazione dei cittadini, cruciale per raggiungere il doppio quorum necessario affinché il risultato elettorale sia valido e scongiurare il commissariamento del Comune.

Laura Bonfiglio, impiegata presso l’ufficio postale del paese dal 1996 e villaclarense doc, ha così commentato la decisione di ripresentarsi alle urne: «Ho deciso di ricandidarmi per finire il lavoro iniziato cinque anni fa, è un impegno preso con i cittadini e ritengo giusto rispettarlo». Quella della Bonfiglio è una squadra che guarda al futuro, un mix di esperienza ed entusiasmo, da miscelare al meglio per guidare il Comune nei prossimi cinque anni.

Pilastri

«Partecipazione, sostenibilità, innovazione, cura e relazione, sono le cinque parole che andranno a caratterizzare la nostra azione amministrativa, e che ci permetteranno di guardare al futuro e condividere con i nostri concittadini la Villachiara che immaginiamo», ha concluso la sindaca.

A Villachiara è partita la corsa contro il doppio quorum, ovvero: dovrà recarsi alle urne almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, e la percentuale dei voti validi ottenuti dalla lista non dovrà essere inferiore al 50%.