A Polaveno la sfida tra volti noti con la sindaca uscente e l’ex primo cittadino

A Polaveno la partita elettorale dell’8 e 9 giugno si gioca tra due volti noti: a un lato c’è l’attuale sindaca Valentina Boniotti con la civica «Siamo Polaveno» e dall’altro torna a scendere nell’agone politico Aristide Peli, già sindaco dal 1995 al 2004, con la lista civica «Il Corniolo».

Per Boniotti uno dei punti prioritari in caso di riconferma è la caccia ai fondi per attuare il recupero dell’ex scuola primaria di via Ombrione, in disuso da anni.

«Una volta riqualificato sposteremo qui il municipio e costruiremmo al suo interno anche l'auditorium – spiega la sindaca uscente –. Il progetto definitivo-esecutivo è già pronto grazie a Sevat, ora non resta che cercare i fondi per realizzarlo».

L’ex sindaco Aristide Peli dice di voler dare la precedenza a iniziative che rinsaldino il rapporto di fiducia e collaborazione tra la cittadinanza, la Pubblica amministrazione e il sociale.

«In questi anni c’è sia a livello nazionale sia a quello locale una mancanza di partecipazione che a mio parere andrebbe recuperata – osserva Peli –. Vorrei, ad esempio, attivare delle commissioni consiliari. Poi punti cruciali ritengo siano la realizzazione di un asilo nido, che manca, e di un centro anziani».