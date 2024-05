A Borgosatollo è corsa rosa: la vicesindaca Chiaf sfida la consigliera di opposizione Usanza

Saranno due donne a contendersi la fascia da sindaca, due volti noti della comunità borgosatollese: l’attuale vicesindaca Elisa Chiaf e il consigliere di opposizione Fabiana Usanza. Una corsa in rosa che vede le due liste politiche con le idee ben chiare.

La squadra di Chiaf

Come nelle due precedenti tornate elettorali, il gruppo «Partecipare per Borgosatollo» ha deciso di annunciare con anticipo i quattro candidati assessori che accompagneranno Elisa Chiaf in caso di vittoria alle elezioni: Francesca Orzan, Marco Frusca, Piergiulio Ferraro e Michela Coccoli. Rimarrebbero come possibili consiglieri i new entry: Michele Frugoni, avvocato penalista, Alessia Grossi, con esperienza in marketing e moda, Elisa Trainini, che si occupa di marketing e comunicazione, Jennifer Tierney, volontaria in diverse attività del paese, Luisa Aurora, Key Account in una azienda bresciana, Chiara Franchini, amministrativa in un grande Comune. Oltre ad Amedeo Testa, consigliere dal 2019, e l’attuale sindaco Giacomo Marniga.

Le donne di Usanza

Una rosa prevalentemente femminile quella scelta, invece, dall’attuale consigliere di minoranza, Fabiana Usanza, nella quale si alternano volti giovani ed esperti. Al suo fianco: Angelica Meucci, che per cinque anni ha svolto il ruolo di consigliera di opposizione; Rosa Miceli, alla sua prima esperienza politica come Marco Tavelli, anche lui new entry nella politica locale; Diego Grigolato, imprenditore; Gianbattista Marzocchi, artigiano elettricista in pensione; Nicola Mereghetti e Dalila Lazzari, conosciuti per aver prestato servizio in attività di volontariato; attiva nel volontariato; Viviana Malacarne ed Elena Filosi, rispettivamente infermiera e ostetrica; Valentina Mondini, farmacista; Fabio Arrighini, artigiano e dj; Adriana Salomoni ha la sua esperienza politica in quel di Montirone, dove per quarant’anni è stata responsabile dell’area economica-finanziaria.