Sabbio Chiese, l’uscente Onorio Luscia contro Simona Ariassi

Due le compagini in lizza a Sabbio Chiese. Da una parte c’è quella uscente di «Tradizione e Rinnovamento», che candida a sindaco, per la terza volta consecutiva, il 66enne Onorio Luscia, impiegato amministrativo da poco in pensione. Dall’altra «SiAmo Sabbio» con Simona Ariassi, che di anni ne ha 49 ed è un avvocato del foro di Brescia, alla sua prima esperienza nella gestione della «res publica». Con Onorio Luscia c’è il grosso degli uscenti, più due nuovi innesti: «Il più vecchio sono io, molti degli altri sono giovani, che hanno molta voglia di fare» afferma.

«Cosa c’è ancora da fare a Sabbio? Fra le priorità metto sicuramente la conclusione dei lavori per il nuovo Museo degli Stampatori, l’ampliamento degli spogliatoi per la palestra delle scuole Medie, che ha bisogno anche di efficientamento energetico e di sistemazione antisismica, e sarà uno degli interventi più impegnativi da portare a termine». Perché i cittadini di Sabbio dovrebbero ancora voltarla? «Perché pensiamo di aver amministrato bene. Sabbio Chiese sta crescendo all’anagrafe e a livello economico: uno sviluppo, anche urbanistico, avvenuto in modo ordinato».

L’età media ridotta è anche peculiarità della lista che propone Simona Ariassi: «C’è un candidato esperto in campo amministrativo, che ha 66 anni. Gli altri hanno fra i 20 ed i 50 anni, con competenze in molti settori», ci dice. Per Simona Ariassi «sarà fondamentale aprire un "tavolo d’ascolto", intercettare i bisogni dei cittadini e mettere la persona al centro dell’attività amministrativa. «Soprattutto i più giovani del gruppo in queste settimane sembrano un fiume in piena ed hanno messo sul piatto tante idee - ci dice -. Le priorità? Penso al turismo, perché bisogna dare dei visitatori ai paesaggi da cartolina che possediamo. Ma ci piacciono molto anche l’idea di Comunità energetica, il pensare ai bisogni delle diverse fasce d’età, il mettere a confronto le diverse tradizioni per un’integrazione più vera».

«Perché votare noi? Perché Sabbio merita una marcia in più».