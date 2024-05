A Serle il vice sindaco Ragnoli tenta il salto: lo sfida Cherchi

Due le liste civiche in campo per contendersi la guida del paese. «SiAmo Serle» si sottopone al giudizio degli elettori in continuità con l’amministrazione uscente, indicando alla carica di primo cittadino l’attuale vice sindaco Ugo Ragnoli. «Intendiamo promuovere azioni concrete per creare opportunità di sviluppo personale e sociale delle donne e dei giovani, mediante un maggiore coinvolgimento degli stessi nella vita del Comune – fa sapere Ragnoli –. Fondamentale sarà per noi l’aspetto dell’informazione sia attraverso i social sia con periodici incontri con la popolazione».

Tra le opere in programma, spicca la volontà di realizzare parcheggi pubblici nelle frazioni che ne sono sprovviste e di attuare un’isola ecologica. E non manca l’impegno per un bilancio mirato alla diminuzione della pressione fiscale sulle famiglie.

La civica «Lavorando per Serle» ha inserito nel proprio simbolo la «masuchina», fiore che rappresenta la rinascita. Chiara Cherchi è la candidata a sindaco di una formazione che mette in primo piano «il ripristino del dialogo tra le istituzioni e i cittadini, per un rapporto di fiducia che sia costante e costruttivo». In ambito urbanistico, «Lavorando per Serle» sostiene la necessità di avviare una variante al Piano di gestione del territorio, con l’obiettivo primario di riqualificare i centri storici limitando il consumo di suolo e valorizzando il patrimonio ambientale.

Una particolare attenzione verrà posta alle iniziative a sostegno della pratica sportiva e dell’istruzione, nonché allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali, a beneficio delle persone fragili e in difficoltà.