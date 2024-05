Puegnago, testa a testa tra il sindaco uscente Silvano Zanelli e Cristina Cinquetti

È testa a testa a Puegnago: da una parte il sindaco uscente e la sua lista, «Silvano Zanelli per Puegnago», sostenuta da Forza Italia e Lega, dall’altra Cristina Cinquetti e la civica che porta il suo nome, con il simbolo di Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Due candidati, due visioni.

Per il gruppo di Cinquetti, «insieme si vince, insieme si governa. Solo con il contributo di tutti è possibile fare scelte responsabili, sostenibili ed eque. Il programma è frutto dell’ascolto dei cittadini, del lavoro di una squadra che ha a cuore il futuro di Puegnago e di una analisi di ciò che è possibile fare». Al primo punto, le imposte: «No all’addizionale Irpef, accertamenti Tari e Imu a misura di cittadino». Poi, la trasparenza amministrativa, l’ambiente e il territorio: «Pensiamo all’istituzione di una commissione specifica per la tutela e la gestione del verde pubblico, ma anche alla valorizzazione di luoghi ed edifici storici». Quanto ai lavori pubblici, nuovi marciapiedi e un piano parcheggi in zona Palude e Mura, il restyling di piazza Beato Don Giuseppe Baldo, senza scordare il decoro urbano.

Tra i punti del programma, il ripristino della storica Fiera dell’Agricoltura. Per la squadra di Zanelli tra gli interventi immaginati figurano la prosecuzione del recupero di Villa Galnica, il rifacimento di piazza Don Baldo, nuovi arredi urbani e una nuova rotatoria tra Palude e via Primo Maggio. In tema «ambiente», l’obiettivo è «la salvaguardia, preservando al meglio il fantastico patrimonio del nostro paese».

Poi il sociale, che «rappresenta il fulcro della nostra comunità», e lo sport: nel programma c’è la costruzione di un nuovo centro sportivo al Palapuegnago e l’ultimazione del campo sportivo a Raffa. Si guarda ovviamente anche al turismo, in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze: mappe dei sentieri ciclopedonali, manifestazioni e convegni anche in collaborazione con le aziende agricole. E la sicurezza, con il potenziamento della videosorveglianza e il miglioramento dell’illuminazione pubblica.