A Brione Montini tenta il tris, Castelletti e Scotti si propongono per il cambiamento

Il curioso caso di Brione. Il piccolo Comune che conta poco più di 700 abitanti è conteso, a sorpresa, da tre liste che si sfideranno alle urne in occasione delle elezioni amministrative in programma l’8 e il 9 giugno. L’attuale sindaca Antonella Montini (Insieme per Brione) ha deciso di ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo. Andrea Castelletti scende in campo con la nuova lista «Brione futuro», civica con orientamento politico di centro destra. Per «Il popolo della famiglia» si candida, invece, Valsiro Scotti.

Montini – sindaca di Brione e assessora al Turismo, sport e associazionismo della Comunità montana di Valtrompia e docente di scienze umane al Liceo di Gardone – conta su un programma nel segno «della continuità e del rinnovamento. Abbiamo un lista di candidati consiglieri molto giovane e competente. La squadra è composta da gente di Brione, molto attiva nel mondo del volontariato – sottolinea Antonella Montini –. Portare a termine le opere iniziate è uno degli obiettivi». Il programma amministrativo della lista «Insieme per Brione» pone l’accento sul mantenimento dei servizi essenziali alla persona, sul consolidamento delle attività culturali e sul coinvolgimento dei giovani e delle realtà che operano sul territorio, oltre a puntare sulla realizzazione di nuove opere pubbliche (riqualificazione della palestra, creazione di uno spazio museale sulla civiltà contadina e installazione di impianti fotovoltaici sulle strutture pubbliche).

Nato a Brescia l’8 agosto 1970, agente finanziario, sposato con 4 figli, residente a Gussago, militante di lunga data nel centrodestra, Andrea Castelletti annuncia così il suo ingresso in campo: «Vogliamo proporci come alternativa valida ad un’Amministrazione di lunga permanenza portando idee e soluzioni concrete». Una squadra costruita, sottolinea Castelletti, «per portare la propria esperienza specifica per far crescere le potenzialità di questo paese. Soprattutto dal punto di vista della promozione del territorio, valorizzando il turismo con attenzione alle aziende ed alla enogastronomia condividendo percorsi turistici con i comuni limitrofi». Promozione dell’artigianato locale, protezione dei paesaggi naturali, ottimizzazione della raccolta rifiuti, potenziamento delle infrastrutture scolastiche, sicurezza abitativa e stradale, assistenza ad anziani e bisognosi, sono i principali punti inseriti nel programma elettorale dalla lista «Brione futuro».

Non si hanno invece informazioni riguardo al candidato Valsiro Scotti e alla sua lista «Il popolo della famiglia» che non hanno comunicato il programma elettorale.