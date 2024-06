Pavone del Mella, Maria Teresa Vivaldini punta al terzo mandato

Per la terza volta consecutiva Maria Teresa Vivaldini potrebbe essere sindaco di Pavone del Mella.

Ma per vincere la sfida deve battere il suo avversario, che si chiama quorum, ossia devono votare il 50%+1 degli aventi diritto di voto.

Quella della candidata sindaca, nonché in corsa per l’Europarlamento, è infatti l’unica candidatura in campo, supportata dalla lista civica che da un decennio guida il paese della Bassa, ovvero «Per Pavone del Mella», composta da nuovi innesti e nuove professionalità, per lo più giovani.

Continuità è infatti la parola guida della scelta della Vivaldini di proseguire anche nella sindacatura di Pavone del Mella: «Se sarò eletta europarlamentare, mi impegnerò, nel doppio ruolo, previsto dalla norma, a lavorare per portare a casa finanziamenti non solo per il Comune e la Bassa ma anche per la circoscrizione Nord-Ovest che rappresento».

Tre, in termini di opere, i punti salienti del programma: l’ampliamento dei poliambulatori con la presenza di diversi medici con svariate specializzazioni sanitarie attraverso la rigenerazione urbana di un edificio a fianco del polivalente; l’istituzione di un museo della bambola dopo il lascito del cavalier Migliorati di bambole, stampi, macchinari e tanto altri prodotti dalla storica fabbrica di giochi per l’infanzia.

Infine un tema caldissimo: il rifacimento completo della piazza con la realizzazione di nuovi parcheggi in zona da ricavare da cascine diroccate e dismesse che si trovano in centro al paese.