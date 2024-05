A Verolavecchia Alghisi tenta il tris ma deve fare i conti con l’ex assessora Gualdi

Sarà una sfida al femminile quella per il posto di sindaco a Verolavecchia. Da una parte, per la terza volta ci sarà l’attuale sindaca Laura Alghisi con la lista civica «Idee in Comune Verolavecchia». Dall’altra, la sua ex assessora Maura Gualdi con la civica «Verolavecchia qui e ora».

La Alghisi mira al terzo mandato e come affermato durante la presentazione della lista: «Il futuro è adesso e noi siamo un gruppo di cittadini e cittadine che hanno a cuore Verolavecchia e ci vogliamo impegnare a portare avanti il rilancio del nostro paese cominciato nel periodo post Covid, per proseguire i progetti cominciati e iniziarne di nuovi prendendoci cura della nostra cittadinanza». Tra i progetti avviati la gestione di Villa Alghisi Montini; l’inizio dei lavori su Palazzo Piazza che la civica della Alghisi spera di poter trasformare nella nuova sede del Comune. Tra le novità la creazione del distretto del commercio, dell’informagiovani, di spazi di co-working e lo sviluppo turistico sovracomunale.

La sfidante Maura Guadi, dopo nove anni passati in Comune con la Alghisi e la maturazione di una visione diversa delle cose, scende in campo con la sua civica: «Il vecchio si rinnova qui e ora e siamo pronti a cambiare Verolavecchia nel tempo presente, sfruttando le potenzialità che ci sono offerte per dare il meglio di noi per amministrare il paese. Intendiamo lavorare insieme su quello che c’è, per mantenerlo e migliorarlo».

Tra i punti cardine l’attenzione alla persona di ogni età per comprenderne i bisogni e poi agire. Più coinvolgimento per le frazioni e la creazione di comitati di quartiere per avere un dialogo costante e partecipativo dei cittadini; sinergia con la parrocchia e le associazioni locali per valorizzare al meglio il territorio e con i Comuni limitrofi. Coinvolgere i giovani con educazione, sport, intrattenimento e attenzione alla cosa pubblica; favorire lo sviluppo economico unito ad una maggiore attenzione al decoro, all’igiene urbana con la riorganizzazione dell’isola ecologica che sarà munita del Centro del Riuso.