A Orzinuovi è lotta a due: Magli è la continuità, Scalvenzi per voltare pagina

Una sfida a due che per ora mantiene toni abbastanza contenuti quella che accompagna gli orceani alle urne l’8 e il 9 giugno. Il testa a testa sarà tra Laura Magli e Michele Scalvenzi. Magli guida la lista «Centrodestra per Orzinuovi». Esponente di Fratelli d’Italia è attuale vicesindaco e assessore ai Servizi sociali nella Giunta di Gianpietro Maffoni. Scalvenzi è invece il candidato sindaco della compagine civica «Orzi futura»; ora consigliere di opposizione, è stato assessore ai Servizi sociali dal 2009 al 2019.

L’ultima competizione a due a Orzinuovi risale a quindici anni fa. Nel 2009 le urne decretarono vincitrice la civica di Andrea Ratti per soli due voti contro quella di centrodestra di Roberto Faustinelli. Un risultato per certi versi quasi inverosimile, se si considera che uscì da un totale di 7.344 voti validi. Da allora non è più successo che fossero solo due le liste a contendersi il municipio e molta è oggi la curiosità da parte degli orceani rispetto al prossimo verdetto.

Centrodestra

Laura Magli, con una lista che rappresenta in parte la continuità ed annovera anche nuovi innesti, punta la campagna sullo slogan «Noi siamo per i fatti e non per le parole vuote e altisonanti». E specifica: «Abbiamo molti programmi in cantiere. Mi riferisco alla costruzione di un nuovo teatro per soddisfare le esigenze delle numerose compagnie presenti sul territorio, ma anche per promuovere la cultura.

Nell’immediato vorremmo inoltre procedere alla sistemazione dell’area industriale della Nuova Odo e anche del piazzale dell’Aeronautica con la creazione di nuovi parcheggi e spazi verdi a servizio del centro e delle scuole. Ma quello che ci sta a cuore è ridare vita a piazza Vittorio Emanuele attraverso una riqualificazione generale, dalla pavimentazione all’arredo urbano. Tra le opere in programma anche la sistemazione di viale Adua, la ciclabile per Barco e altre ciclopedonali che colleghino le strutture sportive e le scuole. Dobbiamo anche pensare al sociale e ai servizi sanitari per la terza età: per questo vogliamo garantire un assessorato ad hoc».

«Orzi futura»

Su un nuovo teatro punta anche la campagna di Scalvenzi, che guida una lista di persone con esperienza affiancate a numerosi giovani, con cui vuole costruire una nuova generazione di amministratori: «Vorremo costruire il teatro in un’area dismessa del paese da rigenerare. È una struttura che manca ed è necessaria in paese». Ma un’altra è la priorità di Orzi futura nell’immediato: «La prima cosa che faremo sarà quella di abbassare l’Irpef, che ora si trova ai massimi livelli ed è stata alzata dall’amministrazione attuale.

Puntiamo inoltre a ridare vita al nostro paese attraverso la creazione di un organismo di promozione del territorio che abbia una pianificazione triennale. La riqualificazione del paese passerà attraverso la ristrutturazione dei viali di ingresso, penseremo anche a una tangenziale est. Vorremmo inoltre trasformare lo spazio ex Canossiane in un centro di servizi polifunzionale. Per collegare il mondo del lavoro alla formazione sarà tra le nostre priorità dare il via a un Its, un Istituto di istruzione tecnico superiore».