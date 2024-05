A Paderno Franciacorta Gares cerca il tris ma deve vedersela con Vianelli

La continuità, garantita da Silvia Gares (che corre per il ruolo di sindaco per la terza volta consecutiva) e della «Civica per Paderno», o il cambiamento, con il candidato del gruppo d’opposizione «Impegno per Paderno» Nicola Vianelli, per una sfida che va a replicare quella del 2014. La corsa a due alle comunali di giugno è entrata nel vivo, tra annuncio dei programmi e qualche polemica.

Gares punta a proseguire il percorso dell’ultimo decennio, con qualche nuovo progetto, da una piastra sportiva all’aperto nel parco delle Acacie al recupero del casello ferroviario di via San Gottardo (in accordo con Ferrovie Nord per creare spazi per una o più associazioni), passando per la realizzazione di case a prezzi agevolati per giovani, famiglie e anziani.

«I punti programmatici impostati - spiega Silvia Gares, 50enne di professione fisioterapista - sono molti. Diciamo che vogliamo partire dall’interlocuzione con i privati per un progetto pubblico-privato unitario di rilancio del centro storico, il ripristino delle strade bianche, la partecipazione attiva di giovani all’organizzazione di eventi, la creazione di una rete di famiglie di appoggio ai nuclei in difficoltà e la confermata attenzione alle politiche dell’infanzia e della famiglia, anche attraverso il supporto alla genitorialità, alle associazioni e alla scuola».

Ricco anche il programma di Nicola Vianelli e della sua lista «Impegno»: «Vogliamo partire dal ripristino del servizio nido e da una coerente rivalutazione di fattibilità della sezione primavera nella materna», racconta il candidato del gruppo ora in opposizione, 56enne funzionario di banca che vanta una lunga esperienza politica, tra la presenza ventennale in Consiglio comunale e i cinque anni in Giunta come assessore al Bilancio e al Commercio. «Poi - continua - c’è l’idea di avviare un piano di edilizia comunale per consentire l’acquisto di un’abitazione a prezzo calmierato a favore di giovani e anziani.

Altri punti importanti sono la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi e la messa in sicurezza della viabilità urbana con particolare attenzione alle strade percorse a maggior velocità». Valorizzazione del patrimonio pubblico padernese, delle associazioni presenti e del territorio (legato al nome Franciacorta), la creazione di una sala studio, digitalizzazione dei servizi comunali e installazione di un servizio di videosorveglianza sulle strade di accesso al paese gli altri punti forti della proposta di Vianelli.