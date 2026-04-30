Le otto ricette selezionate per la finale di Chef per una notte
La serata finale della «school edition», che sarà ospitata al ristorante Calro Magno di chef Beppe Maffioli si avvicina. La giuria, insieme al giornalista Gianfranco Bertoli, ha selezionato le ricette che saranno protagoniste. Andiamo a scoprirle
Francesca Roman
Una delle otto ricette della finale di Chef per una notte - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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