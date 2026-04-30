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Chef per una notte
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Le otto ricette selezionate per la finale di Chef per una notte

La serata finale della «school edition», che sarà ospitata al ristorante Calro Magno di chef Beppe Maffioli si avvicina. La giuria, insieme al giornalista Gianfranco Bertoli, ha selezionato le ricette che saranno protagoniste. Andiamo a scoprirle
Francesca Roman
Una delle otto ricette della finale di Chef per una notte - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Una delle otto ricette della finale di Chef per una notte - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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