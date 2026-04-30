Le otto ricette selezionate per la finale di Chef per una notte

La serata finale della «school edition», che sarà ospitata al ristorante Calro Magno di chef Beppe Maffioli si avvicina. La giuria, insieme al giornalista Gianfranco Bertoli, ha selezionato le ricette che saranno protagoniste. Andiamo a scoprirle