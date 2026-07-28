«Cosmo 2050 – Speciale Eclisse»: il volume in edicola con il GdB

Due eclissi nello stesso mese, una al tramonto e una all’alba. Agosto sarà un periodo particolarmente interessante per chi ama osservare il cielo: il 12 agosto il Sole sarà protagonista di un’eclissi totale, visibile dall’Italia come eclissi parziale profonda, mentre il 28 agosto la Luna entrerà quasi completamente nell’ombra della Terra.
A questi due appuntamenti è dedicato «Cosmo 2050 – Speciale Eclisse», in edicola dal 1° agosto con il Giornale di Brescia. Il numero speciale sarà disponibile a 4,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
Due fenomeni da seguire
L’eclissi solare del 12 agosto sarà visibile dall’Italia in prossimità del tramonto. In alcune zone del Paese la copertura del disco solare potrà raggiungere valori molto elevati (l’eclissi con una percentuale superiore risale al 1999). Il 28 agosto, invece, sarà la Luna a entrare nell’ombra terrestre, dando origine a un’eclissi parziale molto profonda nelle ore che precedono l’alba.
Lo speciale ricostruisce il percorso dei due fenomeni e spiega che cosa sarà possibile osservare. Per l’eclissi di Sole vengono illustrati il cammino della fascia di totalità, le caratteristiche dell’evento dall’Italia e i cambiamenti di luce e colore che accompagneranno il passaggio della Luna davanti al disco solare.
Tra scienza, storia e curiosità
Il numero approfondisce il funzionamento delle eclissi e il rapporto tra Sole, Terra e Luna. Spiega concetti come la magnitudine, i nodi dell’orbita lunare e il ciclo di Saros, che descrive il ripetersi di eclissi con caratteristiche simili.
Trovano spazio anche fenomeni particolari come i grani di Baily e l’anello di diamanti, oltre a un racconto del ruolo che le eclissi hanno avuto nella storia dell’astronomia. Da eventi interpretati come presagi sono diventate occasioni di osservazione e ricerca, utili anche per studiare la corona solare e verificare importanti teorie scientifiche.
Mappe, orari e sicurezza
Una parte centrale della rivista è dedicata alle informazioni pratiche. Il lettore troverà mappe, orari di inizio e fase massima, percentuali di copertura previste in diverse città italiane e indicazioni sui punti più adatti da cui osservare il cielo.
Ampio spazio è riservato anche alla sicurezza. I normali occhiali da sole non sono sufficienti per guardare direttamente il Sole, servono filtri e strumenti adeguati. Per l’eclissi lunare, invece, non sono necessarie protezioni particolari e sarà possibile seguire a occhio nudo l’avanzare dell’ombra terrestre e le variazioni di luminosità e colore del satellite.