Giornale di Brescia
Abbonati
Chef per una notte

Beppe Maffioli: «Siate curiosi, come i vostri docenti vi stanno insegnando»

Francesca Roman
Patron del ristorante Carlo Magno di Collebeato e «colonna portante» di Chef per una notte «school edition». Lo chef ha accompagnato gli studenti della sua ex scuola, l’istituto alberghiero Caterina de’ Medici nel corso della quinta puntata della trasmissione di Teletutto
Beppe Maffioli, chef del ristorante Carlo Magno di Collebeato - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Beppe Maffioli, chef del ristorante Carlo Magno di Collebeato - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
AA

È sul filo dell’amarcord il racconto di Beppe Maffioli agli studenti della «sua» scuola. «Guardandovi cucinare mi vengono in mente le prime ricette che facevo con il coregone quando ero tra i banchi come voi. Il Groppello, invece, mi fa ricordare una crostata del mio professore di cucina Enzo Dellea, che portava questa torta in tutto il mondo, andrò a cercare la ricetta».

Nostalgico, commosso, ma anche molto soddisfatto, chef Maffioli ha risposto alle domande dei ragazzi con la consueta cortesia e praticità.

Ristorazione e formazione

Chef Beppe Maffioli con uno studente dell'istituto Caterina de' Medici - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Chef Beppe Maffioli con uno studente dell'istituto Caterina de' Medici - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

In questi anni Maffioli ha sempre avuto particolare attenzione alla formazione, nel suo locale e fuori.

«L’errore che noto più spesso nei giovani cuochi è la tendenza a fare piatti scenograficamente molto belli, ma un po’ freddi – chiarisce –. Quando ero a Londra al Caffè Royal, eravamo in 54 in cucina, e minimo in quattro a lavorare su un singolo piatto. Ma l’idea che questo fosse toccato da così tante persone non mi rendeva felice, quindi ho fatto un passo indietro, ho deciso di valorizzare un solo prodotto principale, abbinandolo al massimo ad altri due».

E lo sanno tutti che il suo ingrediente preferito è il riso «perché è vivo e molto duttile – spiega –: si può abbinare veramente a tutto, in base a stagionalità e fantasia».

Infine, un augurio: «Siate curiosi, come i vostri docenti vi stanno insegnando».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Chef per una notteBeppe Maffioliristorante Carlo Magno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario