Dal Vittoriale alla Maddalena, con GdB Relax l’enigmistica parla bresciano

Venerdì 31 luglio in regalo con il Giornale di Brescia arriva l’inserto con 48 pagine di giochi dedicati al nostro territorio. E per gli abbonati a GdB+ online ogni giorno ci sono nuovi crucipuzzle e sudoku

30 luglio 2026 3 ' di lettura

In regalo con il Giornale di Brescia arriva GdB Relax con 48 pagine di giochi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti GdB RelaxcruciverbaquizenigmisticasudokugiochiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...