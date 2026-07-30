Dal Vittoriale alla Maddalena, con GdB Relax l’enigmistica parla bresciano

Uno orizzontale: «La casa del Vate a Gardone Riviera», dieci lettere (Vittoriale). Undici verticale: «È considerata da sempre la montagna di casa», nove lettere (Maddalena). L’estate si riempie di sciarade nostrane per i lettori del Giornale di Brescia. In regalo con il quotidiano arriva infatti domani, venerdì 31 luglio, «GdB Relax», l’inserto estivo che unisce al piacere dell’enigmistica quello della scoperta del patrimonio artistico e culturale del Bresciano.
In edicola con il GdB
«GdB Relax» sarà disponibile venerdì 31 luglio con il nostro quotidiano in edicola. Avrà un pratico formato – il cosiddetto tabloid – che ne consentirà la lettura e la compilazione con grande comodità. I lettori lo trovano direttamente dentro la propria copia del Giornale di Brescia, tanto che lo ricevano a casa, quanto che lo acquistino ogni giorno dall’edicolante di fiducia. O, data la stagione estiva, dal rivenditore della località balneare o montana prescelta per le proprie vacanze.
La proposta
Per chi ha la valigia già pronta, come per chi trascorrerà il prossimo agosto a casa, libero dalle incombenze della quotidianità lavorativa, ecco l’occasione per divertirsi e rinverdire la conoscenza delle infinite bellezze che la nostra provincia ci riserva, fra musei, opere d’arte, bellezze paesaggistiche e architettoniche. Come? Attraverso i cruciverba, le piste cifrate, i crucipuzzle, i quiz e molto altro ancora proprosti nelle 48 pagine dell’inserto che il GdB offre del tutto gratuitamente ai propri lettori.
Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi nell’ambito del progetto «Una notte un Museo», che ha curato la redazione dei giochi enigmistici con un intento duplice: offrire una opportunità di svago – come ben si evince fin dal titolo scelto, «GdB Relax» – ma al contempo garantire una possibilità di trovare spunti per scoprire – o riscoprire – la variegata offerta culturale del Bresciano.
Che si tratti di un museo o di un dettaglio archeologico, di una chicca storica in salsa nostrana o di un dettaglio della toponomastica antica, tutto può offrirsi per approfondimenti ulteriori. Con una gita, un blitz a questa o quella realtà espositiva citata nel cruciverba appena affrontato, con la curiosità libera di condurci come non mai in giorni liberi dalle consuete incombenze. Se poi vogliamo considerare anche la nuova ondata di caldo che incombe sul Bresciano, ecco che GdB Relax diventa anche antidoto alla canicola e all’afa: rilassarsi sereni in casa, acqua o bibita alla mano, tenendo in esercizio logica e neuroni, può essere un ottimo modo per trascorrere in modo gradevole e non energivoro le ore più roventi della giornata.
Parole crociate e soluzioni
Se poi qualche definizione ci appare ostica e qualche risposta ci manca, nessun problema: il colorato inserto non manca infatti di riportare nelle pagine conclusive anche le soluzioni ai giochi proposti, così da fugare ogni dubbio residuo e concederci sonni sereni. Dal nome romano dei Celti che vivevano dalle nostre parti al nome del più celebre museo monteclarense, dalle opere predilette di Ugo Da Como ai siti archeologici bresciani, passando per le principali esposizioni storiche: riscoprirle, stavolta, sarà veramente un gioco.
Per gli abbonati in digitale
Per gli amanti dell’enigmistica abituati a giocare in digitale, il sito e l’app del Giornale di Brescia hanno una novità, che fa il suo esordio proprio con l’inizio delle vacanze. Per gli abbonati a GdB+ sono disponibili ogni giorno tre sudoku (facile, medio e difficile) e un crucipuzzle. Giocare è facilissimo: basta accedere al sito web del GdB (o scaricare l’app del Giornale di Brescia), fare login e cliccare in homepage sul box dedicato ai Giochi. I lettori che sono parte della nostra community potranno anche accedere all’archivio delle partite giocate e recuperare quelle perse. Per chi ancora non fosse abbonato, basta un clic: all’indirizzo gdbpiu.giornaledibrescia.it/manifesto trovate l’offerta di abbonamento mensile, annuale o la prova gratuita di 30 giorni.