Laura Facchetti: «Pelle e frattaglie, scelta decisa contro gli sprechi»

Del pollo non si butta via niente. Lo sa bene Laura Facchetti, titolare dell’azienda Avicola Monteverde, che ha fornito agli studenti del Cfp Zanardelli la materia prima per i loro finger food.

«Mi fa molto piacere vedere queste ricette che valorizzato la pelle e le frattaglie – commenta –. È un bel modo per evitare gli sprechi. Una filosofia di recupero che condividiamo in azienda: da parte nostra, per esempio, esportiamo le zampe dei polli nei Paesi orientali, soprattutto ad Hong Kong, e utilizziamo i resti della lavorazione della carne in preparazioni e prodotti cotti».

I prodotti dell'azienda Avicola Monteverde - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

In Monteverde, però, non hanno a cuore solo la sostenibilità, ma anche il benessere animale. «Mia nonna ha iniziato come allevatrice – racconta Facchetti – e oggi abbiamo una filiera completa, che va dall’incubazione al prodotto finito. Negli anni, abbiamo attuato grandissimi miglioramenti, con strutture e attrezzature ad altissimi livelli, e abbiamo ridotto del 96% l’antibiotico. Gli animali non sono stressati, quindi sono più sani e così la sicurezza alimentare è sempre garantita».

Fonduta al Bagòss

Fonduta al Bagòss - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il primo finger food preparato dagli studenti dello Zanardelli è una fonduta al Bagòss, realizzata con 140g di formaggio e 200g di panna sciolti in un pentolino e poi frullati, servita con pelle croccante di pollo, che è stata prima pressata in due teglie, poi passata in forno a 220 gradi per 25 minuti, e infine tagliata a striscioline.

Risotto con frattaglie di pollo

Risotto con frattaglie di pollo - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La seconda ricetta, invece, è un risotto con frattaglie di pollo: si parte dal soffritto di carote e cipolle, poi stufate in una padella antiaderente con i fegatini di pollo (350g) tagliati a straccetti e infarinati. Si procede quindi con la preparazione del riso, sfumato con del Marsala e poi cotto aggiungendo il brodo (preparato con verdure e ossa di pollo), del concentrato di pomodoro, pepe, sale e liquirizia. Nel frattempo, si prepara una salsa con 250ml di vino rosso, fatto ridurre in una padella con un cucchiaio di zucchero. Infine si manteca il risotto con burro e formaggio, e si completa il piatto con la salsa al vino rosso e i fegatini rosolati.