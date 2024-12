Le 30 migliori storie bresciane del 2024, da leggere e rileggere

Non solo cronaca. In redazione al Giornale di Brescia ci piace anche raccontarvi storie di vita, scoperte, approfondimenti, ricostruzioni: tutti, ovviamente, bresciani. Non tanto perché siamo campanilisti, ma perché il Bresciano è il territorio che conosciamo meglio, con cui abbiamo più legami e che negli anni è stato scandagliato dai giornalisti che ci hanno preceduti, qui in via Solferino in città, ma anche come corrispondenti dai paesi. Questo significa poter contare su un archivio poderoso, fatto da articoli ma anche da servizi fotografici e video di Teletutto. E il nostro mestiere è anche restituirvi, per quanto ci è possibile, questo patrimonio: tra i buoni propositi del 2025 è farlo sempre di più e sempre meglio, facendo leva sulla multimedialità della redazione del GdB.

Le storie che vi proponiamo in questo articolo, anche se non siete bresciani, sono perfette per una lettura se ve le foste persi, o una rilettura che secondo noi vale la pena, magari approfittando del tempo libero di queste vacanze natalizie. Le abbiamo selezionate tra i contenuti più visualizzati sul nostro sito web, ma anche tra quelle che hanno riscosso più commenti sui social e più condivisioni.

Buona scoperta, allora.

Cultura, storia e luoghi

L'edizione 2002 della Santa Crus di Cerveno, fotografata da Marco Ortogni

Ricostruzioni

Giacomo Bozzoli con i suoi avvocati ai tempi del processo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Tutta la storia di Giacomo Bozzoli, dall’inizio : Dall’omicidio dello zio Mario, buttato nel forno della fonderia di Marcheno, fino alla latitanza. Tutta la vicenda, tappa dopo tappa, dell’imprenditore ricercato in tutto il mondo

Strage Cottarelli, uno dei casi più cruenti del crimine bresciano: Il 28 agosto 2006 a Urago Mella vennero uccisi l’imprenditore Angelo, il figlio Luca e la moglie Marzenna Topor. Tra fughe, sentenze e colpi di scena la ricostruzione della vicenda che ha scosso la città

Mode, tendenze e storie di vita

Ambiente, territorio e tradizioni

Il rifugio Capanna Margherita a 4.554 metri di quota - Foto Nicola Viotti © www.rifugimonterosa.it

Sport, musica e grandi eventi

L’ultima passerelle di Roberto Baggio a San Siro il 16 maggio del 2004 © www.giornaledibrescia.it

Idee e percorsi per scoprire Brescia