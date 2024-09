Cos’è la dupe economy: c’entrano i profumi ed è arrivata a Brescia

Le fragranze ispirate a quelle dei brand più famosi sono sempre più diffuse: chi le commercializza garantisce qualità a prezzi contenuti e chi si occupa di essenze di nicchia storce il naso. Il fenomeno è arrivato anche in città

11 ' di lettura

Dupe economy - Foto/Unsplash

A Brescia ci sono sempre più negozi di profumi. Non più le grandi catene come Douglas o Lush (un tempo sotto portici in Corso Zanardelli), ma piccole boutique dell’olfatto che propongono profumi di nicchia ed essenze più ricercate o diverse dal solito, sia a collezionisti che a semplici appassionati. Ci sono per esempio l’Olfattorio sotto i portici di via X giornate, la profumeria in stile arabo in coso Magenta o i negozi di profumi di nicchia in via Felice Cavallotti, in via Gramsci e in Corset