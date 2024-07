Rigamonti a parte, Brescia è un’eccellenza negli impianti sportivi

Lo stadio di Mompiano con i suoi problemi resta osservato speciale, ma guardando altrove sono tanti gli impianti sportivi «da serie A», sia in città che in provincia. Ecco la mappa di dove sono e le loro storie

9 ' di lettura

Tra le eccellenze in città c'è l'impianto di atletica a Sanpolino

«Brescia è una città da serie A». Quante volte l’abbiamo sentita questa frase. In particolar modo riferita alle Rondinelle, motivo di gioie e dolori per tantissimi appassionati di calcio tra città e provincia. Non esiste però solo il calcio, lo sappiamo bene. Il Bresciano è terra di sport a 360 gradi: eccellenze ormai riconosciute, che negli anni si sono sviluppate, trovando gli spazi e i modi giusti per diventare un punto di riferimento anche a livello mondiale. La crescita dello sport, inteso