Avi, processi, testamenti: cosa si trova all’archivio di Stato di Brescia Nelle torri in via Galilei sono custoditi trenta chilometri di faldoni, che tra poco diventeranno quaranta: è la storia della città e della provincia, ma soprattutto dei suoi abitanti Un corridoio nelle torri dell'archivio - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

In ogni capoluogo di provincia c’è un archivio di Stato. A Brescia si trova in via Galilei: è un grande edificio degli anni Sessanta con due alte torri che contengono circa trenta chilometri di documenti. Non trenta chilometri di fogli uno accanto all’altro: trenta chilometri di faldoni. Una mole di carta difficilmente immaginabile, mastodontica, ciclopica. Cosa c’è dentro, in sintesi Gli archivi di Stato conservano tutta quella documentazione che a un certo punto è diventata storica. Per legge,