La Passione secondo Cerveno: la straordinaria storia della Santa Crus

Ogni 10 anni ai piedi della Concarena gli abitanti del borgo camuno inscenano una rara forma di teatro popolare, che attira migliaia di spettatori. Appuntamento il 26 maggio e il 2 giugno 2024: cosa c’è da sapere

La Santa Crus integrale del 2012, ripresa dalle telecamere di Teletutto

Ogni 10 anni, c’è un istante preciso in cui il cielo sopra Cerveno si oscura. Tre enormi croci di legno su un monte del versante occidentale della Valcamonica, ribattezzato Golgota, e migliaia di persone inginocchiate sul prato. Che si scateni il diluvio, come nell’ultima Santa Crus nel 2012, o che ci sia un timido sole come in edizioni più remote: quando la testa coronata di spine si accascia sul petto, cala il silenzio e le nuvole si fanno piombo. «È impressionante, succede sempre» commenta Lu