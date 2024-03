Perché a un certo punto dell’anno ci preoccupiamo dei rospi che attraversano la strada

A cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera i Bufo bufo migrano verso l’acqua per riprodursi. Nel Bresciano, per raggiungere i laghi d’Idro e d’Iseo, affrontano vie molto trafficate con l’aiuto di decine di volontari

Il rospo maschio si fa trasportare dalla femmina mentre attraversano la strada

C’è un periodo dell’anno, quello a cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, in cui i rospi si mettono ad attraversare le strade. Lo fanno nel loro periodo di migrazione verso stagni, laghi o pozze d’acqua, dove vanno a riprodursi, spesso mettendo in pericolo la loro vita. Sono animali che passano inosservati per buona parte dell’anno, anche se in realtà si tratta di straordinari indicatori ambientali, sensibilissimi all’inquinamento, dunque meriterebbero ben più attenzione. I