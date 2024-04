Stadio Brescia, da quanto si parla del nuovo Rigamonti e gli altri casi in Italia

Il primo a immaginare un impianto moderno per le rondinelle fu Corioni, oggi ci prova Cellino (che parallelamente valuta l’offerta di un fondo americano). Dal Gewiss all’Allianz: ecco chi ha già costruito uno stadio di proprietà

6 ' di lettura

Una veduta dello stadio Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it

Colpi di scena, dietrofront e ripensamenti. Sembra la trama di un film, e invece è il racconto dell’ultimo ventennio che ha scandito la telenovela del nuovo stadio a Brescia. Forse non è un caso, dunque, che questa storia parta da Cannes, da quel Palais des Festivals et des Congrès che è ogni anno sede del prestigioso festival cinematografico internazionale. Lì, nel 2005, Gino Corioni (affiancato da un testimonial d’eccezione come Roberto Baggio) presentò al mondo il progetto dello Stadium Globa