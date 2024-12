Bertagnì e social: la storia del sabato al Bianchi, dall’inizio

Un aperitivo trasformato in fenomeno sociale, anche grazie a Instagram. Ecco come l’osteria in via Gasparo da Salò pensa al futuro, anche quello dell’affollatissima tradizione della Vigilia di Natale

Sabato mattina affollatissimo al Bianchi di via Gasparo da Salò - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Al Bianchi ho conosciuto la persona che ho sposato. Era il 2 aprile del 2016. Ovviamente di sabato. Qualche anno prima, in via Gasparo da Salò, avevo festeggiato i miei 30 anni, con una grande cena condivisa col mio migliore amico, che di anni ne faceva 40. La scorsa estate lì ho brindato a un matrimonio, con lo sposo estasiato che ingollava birra e la sposa radiosa che distribuiva pesce fritto: una meraviglia. Una coppia di sposti festeggia il matrimonio in via Gasparo da Salò - © www.giornaled