Per poco non abbiamo avuto Gardaland a San Polo: la meteora Hobbyland

Nel 1977 al Parco delle Cave di Brescia aprì Hobbyland: aveva un’insegna gotica spiccicata a quella di Gardaland e l’ambizione di diventare un parco divertimenti enorme e all’avanguardia. Dopo tre anni chiuse i battenti: una storia brevissima, ma affascinante

Una vecchia cartolina di Hobbyland - © Collezione Marco Bressan

«Una specie di Disneyland in sedicesimo», dicevano le cronache dell’epoca. «Sta nascendo per bambini un parco divertimenti sull’acqua», strillava il Giornale di Brescia. Non era Gardaland (anche se l’insegna ricalcava lo stesso stile gotico, che poi si ispirava a quello del primo Disneyland): si chiamava Hobbyland e sorgeva sul laghetto di San Polo. Le attrazioni di Gardaland che non ci sono più: tutta la storia Per ricordarselo bisogna essere stati almeno bambini negli anni ‘70. Era infatti il