Chi interpreta gli audiolibri che ascoltiamo

Per leggere ad alta voce gli audiobook serve avere una preparazione attoriale: ecco perché molti professionisti e professioniste, come la bresciana Annalisa Longo, vengono dal mondo del doppiaggio

6 ' di lettura

Uno studio di registrazione di audiolibri - © www.giornaledibrescia.it

Da qualche anno chi recita, interpreta e doppia può optare anche per un altro sbocco professionale che non siano teatro, tivù o cinema. Il mercato degli audiolibri è in crescita: se prima gli audiobook esistevano solo in forma di cd, oggi i servizi che offrono l’ascolto on demand sono diversi. Le due principali piattaforme a pagamento sono Audible e Storytel, ma ne esistono anche altre di nicchia. Anche RayPlay Sound, che è gratuita, dà la possibilità di ascoltare numerosi titoli, perlopiù class