Com’è andato il 2025 dello sport bresciano: il bilancio completo
Un collage di bilanci, per provare a fotografare il 2025 dello sport bresciano nella sua interezza. Li abbiamo raccolti nel nostro inserto, uscito in edicola lo scorso 31 dicembre, e ora disponibile anche in versione digitale sul nostro sito. È stato un anno denso di emozioni: la copertina se la prendono i trionfi mondiali di Alice Bellandi nel judo e di Anna Danesi con l’Italvolley, un anno dopo il sogno ai Giochi di Parigi.
Protagonista, nel bene nel male, è stato il Brescia calcio, rinato dalle ceneri del vecchio club guidato da Cellino nel segno del progetto guidato da Giuseppe Pasini. I biancazzurri sono ripartiti dalla C, dove il Lumezzane si è confermato e l’Ospitaletto, al termine di una straordinaria cavalcata, è riuscito a issarsi.
È stato anche l’anno della Germani, sempre ai vertici e finalista play off contro la Virtus Bologna. Un 2025 di gioie e delusioni non soltanto per sport e calcio: c’è stato il trionfo in una tappa del Giro d’Italia di Christian Scaroni, le annate dalle molteplici sfumature di Consoli e Valsabbina nel volley, e ancora le soddisfazioni raccolte dall’An Brescia nella pallanuoto, o il successo riscosso dal GdB Trofeo Padel al suo esordio. Per riviverle tutte vi lasciamo qui sotto un indice facilmente consultabile, con i link che rimandano a ogni singolo contenuto.
L’anno dei big
- Bellandi e Danesi, 2025 super. Ascesa sul tetto del mondo: Dall’Olimpo di Parigi ai titoli mondiali al gusto di riconferma, un anno magico per le due bresciane.
Calcio
- Il 2025 del Brescia, tra crollo e rinascita. Ecco la storia: Dalla salvezza in Serie B alla retrocessione, fino alla nascita dell’Union Brescia. Un anno simbolico che segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova storia.
- Lumezzane, un 2025 tra tempeste e rinascita: Tre allenatori, una salvezza conquistata e una lunga serie positiva che cambia volto alla stagione. L’anno dei rossoblù è costellato di difficoltà, lavoro e nuova fiducia.
- Per l’Ospitaletto un 2025 di promozione e maturità: Dalla festa al Corioni al ritorno nel professionismo dopo 27 anni, l’anno degli arancioblù è un mix di emozioni e crescita.
- Rovato Vertovese, l’anno perfetto del calcio dilettantistico: Coppa regionale, promozione in Serie D, titolo di campione d’Eccellenza e trionfo nazionale a Teramo. Il 2025 consacra la franchigia franciacortino-bergamasca come squadra simbolo della stagione.
Basket
- Anno da sogno per la Germani, è stato il migliore di sempre: L’apice è la finale play off contro la Virtus Bologna. Il bilancio complessivo è di 32 vittorie e 15 sconfitte.
- Orzinuovi Basket, un 2025 tra addii e ripartenza: L’anno della pallacanestro orceana si divide tra la salvezza sofferta in A2 e l’avvio di un nuovo progetto con Crema.
- Rmb Brixia, un 2025 tra salvezza e rinnovamento: La squadra bresciana centra la permanenza in A1 e avvia una profonda rifondazione puntando sulle giovani. Avvio difficile nella nuova stagione, ma segnali di crescita in vista del 2026.
- LuxArm Lumezzane, la stagione di crescita in B Nazionale: Roster ringiovanito e cambio in panchina per una squadra in continua in crescita. L’obiettivo resta una salvezza costruita passo dopo passo.
Ciclismo
- Il ciclismo bresciano conclude il 2025 tra acuti e difficoltà: La vittoria di Christian Scaroni al Giro d’Italia illumina una stagione complessa, segnata da poche conferme tra i pro e buoni segnali nei settori giovanili e femminili.
- Fuoristrada, il vivaio bresciano domina tra regionali e tricolori: Mtb ed enduro giovanili regalano grandi soddisfazioni alla provincia. Decine di titoli regionali e italiani e una filiera solida costruita dalle società del territorio.
Volley
- Valsabbina, un 2025 tra alti e bassi ma col botto di fine anno: Il 2025 comincia con una sconfitta e prosegue con un campionato deludente. L’ultimo atto, però, è il successo sulla capolista Talmassons.
- Consoli Sferc Brescia, un 2025 da vertice tra rimpianti e ambizioni: Finale play off e Coppa Italia bissata in A2 maschile, poi una nuova ripartenza estiva con l’obiettivo SuperLega ancora nel mirino.
Altri sport
- Promo Boxe Italia, un 2025 da incorniciare: Titoli mondiali ed europei, soprattutto al femminile. La scuderia guidata da Mario Loreni chiude l’anno con una campionessa e una lunga serie di cinture continentali.
- Il debutto da record del GdB Trofeo Padel nel 2025: Quasi 200 coppie iscritte e due giorni di gare alla Hop di Castel Mella. La prima edizione del torneo firmato Giornale di Brescia conferma il boom del padel.
- Calvisano, un 2025 da protagonisti tra promozione e crescita: Ventuno vittorie in 25 partite. Il club giallonero consolida il progetto ripartito dal territorio e guarda al futuro con fiducia
- L’An Brescia conclude un 2025 di crescita e solidità: Tra campionato, coppe e impegni europei, la squadra bresciana chiude l’anno senza trofei ma con risultati di alto profilo, confermandosi ai vertici della pallanuoto italiana.
-
Bottarelli e Micheli, il 2025 d’oro della Freezone: Tra corsa e triathlon, Sara Bottarelli e Giulia Micheli firmano una stagione straordinaria.
- L’Atletica Brescia ottiene il settimo scudetto femminile di fila: Le Leonesse vincono il titolo italiano 2025 davanti al pubblico di casa al Gabre Gabric. Un trionfo storico che apre ora la strada alla Champions Cup di Madrid.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.