Giornale di Brescia
Abbonati
Sport

Com’è andato il 2025 dello sport bresciano: il bilancio completo

I trionfi mondiali di Alice Bellandi e Anna Danesi, la rinascita Union dopo l’incubo Cellino. E ancora Germani, Scaroni al Giro d’Italia, le annate di Consoli e Valsabbina: rivivi insieme a noi i passaggi salienti dell’ultimo anno
Da sinistra, in alto: Anna Danesi festeggia il Mondiale, nasce l'Union Brescia, l'esultanza di Della Valle, Scaroni vince al Giro
Da sinistra, in alto: Anna Danesi festeggia il Mondiale, nasce l'Union Brescia, l'esultanza di Della Valle, Scaroni vince al Giro
AA

Un collage di bilanci, per provare a fotografare il 2025 dello sport bresciano nella sua interezza. Li abbiamo raccolti nel nostro inserto, uscito in edicola lo scorso 31 dicembre, e ora disponibile anche in versione digitale sul nostro sito. È stato un anno denso di emozioni: la copertina se la prendono i trionfi mondiali di Alice Bellandi nel judo e di Anna Danesi con l’Italvolley, un anno dopo il sogno ai Giochi di Parigi.

Protagonista, nel bene nel male, è stato il Brescia calcio, rinato dalle ceneri del vecchio club guidato da Cellino nel segno del progetto guidato da Giuseppe Pasini. I biancazzurri sono ripartiti dalla C, dove il Lumezzane si è confermato e l’Ospitaletto, al termine di una straordinaria cavalcata, è riuscito a issarsi.

È stato anche l’anno della Germani, sempre ai vertici e finalista play off contro la Virtus Bologna. Un 2025 di gioie e delusioni non soltanto per sport e calcio: c’è stato il trionfo in una tappa del Giro d’Italia di Christian Scaroni, le annate dalle molteplici sfumature di Consoli e Valsabbina nel volley, e ancora le soddisfazioni raccolte dall’An Brescia nella pallanuoto, o il successo riscosso dal GdB Trofeo Padel al suo esordio. Per riviverle tutte vi lasciamo qui sotto un indice facilmente consultabile, con i link che rimandano a ogni singolo contenuto.

L’anno dei big

Anna Danesi festeggia il Mondiale con le compagne
Anna Danesi festeggia il Mondiale con le compagne

Calcio

Pasini e Castelletti felici il 17 luglio al battesimo Union Brescia
Pasini e Castelletti felici il 17 luglio al battesimo Union Brescia

Basket

Il capitano Amedeo Della Valle a finale conquistata
Il capitano Amedeo Della Valle a finale conquistata

Ciclismo

Il bresciano Scaroni trionfa nella 16esima tappa del Giro d'Italia a Brentonico
Il bresciano Scaroni trionfa nella 16esima tappa del Giro d'Italia a Brentonico

Volley

Altri sport

Le atlete dell’Atletica Brescia 1950
Le atlete dell’Atletica Brescia 1950

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaGermani Pallacanestro BresciaAnna DanesiAlice Bellandisport brescianoBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario