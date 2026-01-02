Com’è andato il 2025 dello sport bresciano: il bilancio completo

Un collage di bilanci, per provare a fotografare il 2025 dello sport bresciano nella sua interezza. Li abbiamo raccolti nel nostro inserto, uscito in edicola lo scorso 31 dicembre, e ora disponibile anche in versione digitale sul nostro sito. È stato un anno denso di emozioni: la copertina se la prendono i trionfi mondiali di Alice Bellandi nel judo e di Anna Danesi con l’Italvolley, un anno dopo il sogno ai Giochi di Parigi.

Protagonista, nel bene nel male, è stato il Brescia calcio, rinato dalle ceneri del vecchio club guidato da Cellino nel segno del progetto guidato da Giuseppe Pasini. I biancazzurri sono ripartiti dalla C, dove il Lumezzane si è confermato e l’Ospitaletto, al termine di una straordinaria cavalcata, è riuscito a issarsi.

È stato anche l’anno della Germani, sempre ai vertici e finalista play off contro la Virtus Bologna. Un 2025 di gioie e delusioni non soltanto per sport e calcio: c’è stato il trionfo in una tappa del Giro d’Italia di Christian Scaroni, le annate dalle molteplici sfumature di Consoli e Valsabbina nel volley, e ancora le soddisfazioni raccolte dall’An Brescia nella pallanuoto, o il successo riscosso dal GdB Trofeo Padel al suo esordio. Per riviverle tutte vi lasciamo qui sotto un indice facilmente consultabile, con i link che rimandano a ogni singolo contenuto.

L’anno dei big

Anna Danesi festeggia il Mondiale con le compagne

Bellandi e Danesi, 2025 super. Ascesa sul tetto del mondo: Dall’Olimpo di Parigi ai titoli mondiali al gusto di riconferma, un anno magico per le due bresciane.

Calcio

Pasini e Castelletti felici il 17 luglio al battesimo Union Brescia

Basket

Il capitano Amedeo Della Valle a finale conquistata

Ciclismo

Il bresciano Scaroni trionfa nella 16esima tappa del Giro d'Italia a Brentonico

Il ciclismo bresciano conclude il 2025 tra acuti e difficoltà : La vittoria di Christian Scaroni al Giro d’Italia illumina una stagione complessa, segnata da poche conferme tra i pro e buoni segnali nei settori giovanili e femminili.

: La vittoria di Christian Scaroni al Giro d’Italia illumina una stagione complessa, segnata da poche conferme tra i pro e buoni segnali nei settori giovanili e femminili. Fuoristrada, il vivaio bresciano domina tra regionali e tricolori: Mtb ed enduro giovanili regalano grandi soddisfazioni alla provincia. Decine di titoli regionali e italiani e una filiera solida costruita dalle società del territorio.

Volley

Valsabbina, un 2025 tra alti e bassi ma col botto di fine anno : Il 2025 comincia con una sconfitta e prosegue con un campionato deludente. L’ultimo atto, però, è il successo sulla capolista Talmassons.

: Il 2025 comincia con una sconfitta e prosegue con un campionato deludente. L’ultimo atto, però, è il successo sulla capolista Talmassons. Consoli Sferc Brescia, un 2025 da vertice tra rimpianti e ambizioni: Finale play off e Coppa Italia bissata in A2 maschile, poi una nuova ripartenza estiva con l’obiettivo SuperLega ancora nel mirino.

Altri sport