Consoli Sferc Brescia, un 2025 da vertice tra rimpianti e ambizioni

Il 2025 si chiude con un saldo tutto sommato positivo per la Consoli Sferc Brescia, nonostante la cocente delusione per la mancata promozione in SuperLega. Nel campionato di A2 maschile di volley, la squadra allenata da Roberto Zambonardi si conferma ai vertici.

Playoff e trofei

Nella prima parte dell’anno, i bresciani sembrano inarrestabili, tanto da chiudere la stagione regolare in cima alla classifica insieme a Pordenone, con i friulani avvantaggiati solo per la differenza set. Nei play off la Consoli è travolgente nei quarti di finale contro Catania, battuta sia al San Filippo (3-0), sia in Sicilia (3-1). Tiberti e compagni faticano di più in semifinale contro Siena, costretti alla bella, giocata però al San Filippo.

Leggi anche Volley A2, la Consoli batte Siena e va in finale per la Superlega

Serve un’impresa, che puntuale arriva grazie alla vittoria per 3-1. In finale Brescia affronta Cuneo, che arriva in grandissima forma, tanto che i piemontesi si impongono con una doppia vittoria e volano in SuperLega.

La Consoli si rifà però in Coppa Italia, bissando il successo del 2024, battendo in finale Pordenone. La doppietta invece non riesce in Supercoppa, perché l’Atlantide si arrende nuovamente a Cuneo.

Obiettivo SuperLega

In estate c’è mezza rivoluzione, con la società ancora intenzionata a puntare alla SuperLega. Smette Simone Tiberti, capitano storico che passa al ruolo di secondo allenatore. Arrivano campioni del livello di Totò Rossini (ex nazionale azzurro), il giovane promettente palleggiatore Mancini, e lo schiacciatore Lucconi.

La squadra inizia bene infilando 5 vittorie di fila con tanto di vertice della classifica. Infortuni e influenza però segnano il finale di anno.