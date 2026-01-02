Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Consoli Sferc Brescia, un 2025 da vertice tra rimpianti e ambizioni

Luca Prandini
Finale play off e Coppa Italia bissata in A2 maschile, poi una nuova ripartenza estiva con l’obiettivo SuperLega ancora nel mirino
In azione Simone Tiberti, oggi vice allenatore
In azione Simone Tiberti, oggi vice allenatore
AA

Il 2025 si chiude con un saldo tutto sommato positivo per la Consoli Sferc Brescia, nonostante la cocente delusione per la mancata promozione in SuperLega. Nel campionato di A2 maschile di volley, la squadra allenata da Roberto Zambonardi si conferma ai vertici.

Playoff e trofei

Nella prima parte dell’anno, i bresciani sembrano inarrestabili, tanto da chiudere la stagione regolare in cima alla classifica insieme a Pordenone, con i friulani avvantaggiati solo per la differenza set. Nei play off la Consoli è travolgente nei quarti di finale contro Catania, battuta sia al San Filippo (3-0), sia in Sicilia (3-1). Tiberti e compagni faticano di più in semifinale contro Siena, costretti alla bella, giocata però al San Filippo.

Serve un’impresa, che puntuale arriva grazie alla vittoria per 3-1. In finale Brescia affronta Cuneo, che arriva in grandissima forma, tanto che i piemontesi si impongono con una doppia vittoria e volano in SuperLega.

La Consoli si rifà però in Coppa Italia, bissando il successo del 2024, battendo in finale Pordenone. La doppietta invece non riesce in Supercoppa, perché l’Atlantide si arrende nuovamente a Cuneo.

Obiettivo SuperLega

In estate c’è mezza rivoluzione, con la società ancora intenzionata a puntare alla SuperLega. Smette Simone Tiberti, capitano storico che passa al ruolo di secondo allenatore. Arrivano campioni del livello di Totò Rossini (ex nazionale azzurro), il giovane promettente palleggiatore Mancini, e lo schiacciatore Lucconi.

La squadra inizia bene infilando 5 vittorie di fila con tanto di vertice della classifica. Infortuni e influenza però segnano il finale di anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Consoli Sferc Centrale Bresciaserie A2
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario