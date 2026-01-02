Valsabbina, un 2025 tra alti e bassi ma col botto di fine anno

Il 2025 della Banca Valsabbina Millenium Brescia non è stato un anno semplice. Alti e bassi nel gioco, un gruppo che non riesce ad amalgamarsi e a tratti vive frizioni pesanti che condizionano allenamenti e partite. L’anno che si chiude è cominciato con una sconfitta ed è proseguito, come detto, con un campionato deludente, ma anche col botto di fine anno, il successo sul campo della capolista Talmassons.

L’inizio

La prima notizia del 2025 è l’addio della seconda opposta Federica Stroppa e l’arrivo da Mondovì di Lara Berger. Brescia chiude la regular season al quarto posto ed accede così alla Pool Promozione, ma entra nella classifica generale in sesta posizione: per conquistare i play off servirebbe un cammino senza macchie. Così non è: la squadra resta sesta e conclude la stagione con un’altra delusione.

Le scelte

L’estate è ancora una volta teatro di una rivoluzione: resta coach Matteo Solforati, il primo e l’unico confermato della stagione; il gruppo, invece, viene sciolto e la dirigenza sfrutta il fatto di aver finito anzitempo la stagione per lavorare sul mercato. La squadra presentata ad agosto promette, sulla carta, grandi cose.

Parrocchiale, Prandi, Michieletto, Olivotto a far da pilastro con l’esperienza e giovani di livello come Amoruso, Modestino, Orlandi e Arici. La scommessa, però, non manca nemmeno questa volta: come opposta titolare la società presenta Vernon che fino all’anno prima aveva sempre ricoperto il ruolo di banda. Una soluzione trovata per sopperire all’intoppo: la dirigenza, infatti, aveva chiuso per Zanette che però rescinde il contratto (prevista una clausola) per andare in Korea.

Il cammino

Il campionato inizia con l’incognita, ma la squadra bresciana impatta bene portando a casa subito una serie di vittorie. Il crollo arriva fra novembre e dicembre con una Valsabbina troppo poco «pesante» in attacco: Vernon lascia e arriva Kavalenka che fa il suo esordio nei quarti di Coppa Italia. Un match che finisce male per Brescia che viene battuta da Melendugno, ma che regala sensazioni positive.