Rmb Brixia, un 2025 tra salvezza e rinnovamento

La Rmb Brixia, nel 2025, si è confermata nel massimo campionato italiano. Iniziato l’anno penultima a 4 punti, ha finito la regular season nona a 12. Si è salvata ai play out.

La società ha poi deciso di rinnovare la squadra, confermando per la nuova stagione solo due senior (Togliani e Bongiorno) e alcune giovani del vivaio, e inserendo numerose giovani, quasi tutte alla prima esperienza in A1.

Il girone d’andata

Prima della terza giornata della stagione 2025/2026 la Rmb ha annunciato il ritorno di Tagliamento. La nuova stagione è iniziata con alcune pesanti sconfitte, ma la Rmb è migliorata nel corso dell’andata, vincendo due gare importanti al PalaLeonessa e perdendo altre sfide pur giocando bene, anche se priva di due straniere ormai da diverse giornate.

La Brixia ha finito l’andata decima a 4 punti, non qualificandosi alla Coppa Italia, e chiuso l’anno, dopo due giornate di ritorno, ancora penultima. La Rmb dovrà quindi ripartire al meglio nel 2026 per raggiungere l’obiettivo della conferma in A1. Serviranno la grinta e la voglia di lottare viste nelle ultime gare del 2025.