Basket

Rmb Brixia, un 2025 tra salvezza e rinnovamento

La squadra bresciana centra la permanenza in A1 e avvia una profonda rifondazione puntando sulle giovani. Avvio difficile nella nuova stagione, ma segnali di crescita in vista del 2026
L’allenatore bresciano Stefano Zanardi
L’allenatore bresciano Stefano Zanardi
La Rmb Brixia, nel 2025, si è confermata nel massimo campionato italiano. Iniziato l’anno penultima a 4 punti, ha finito la regular season nona a 12. Si è salvata ai play out.

La società ha poi deciso di rinnovare la squadra, confermando per la nuova stagione solo due senior (Togliani e Bongiorno) e alcune giovani del vivaio, e inserendo numerose giovani, quasi tutte alla prima esperienza in A1.

Il girone d’andata

Prima della terza giornata della stagione 2025/2026 la Rmb ha annunciato il ritorno di Tagliamento. La nuova stagione è iniziata con alcune pesanti sconfitte, ma la Rmb è migliorata nel corso dell’andata, vincendo due gare importanti al PalaLeonessa e perdendo altre sfide pur giocando bene, anche se priva di due straniere ormai da diverse giornate.

La Brixia ha finito l’andata decima a 4 punti, non qualificandosi alla Coppa Italia, e chiuso l’anno, dopo due giornate di ritorno, ancora penultima. La Rmb dovrà quindi ripartire al meglio nel 2026 per raggiungere l’obiettivo della conferma in A1. Serviranno la grinta e la voglia di lottare viste nelle ultime gare del 2025.

Rmb Brixia
Sport

