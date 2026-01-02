L’Atletica Brescia ottiene il settimo scudetto femminile di fila
La settima meraviglia del mondo sportivo bresciano del 2025 è lo scudetto femminile dell’Atletica Brescia 1950, conquistato tra l’altro in casa, ovvero al Gabre Gabric. Ed è stato a Sanpolino che le Leonesse hanno calato il Settebello tra corse, salti e lanci.
Il trionfo
E così sul trono d’Italia, per la settima volta di fila, dal 2019 al 2025, la leadership non cambia. Sono sempre le atlete bresciane a urlare a squarciagola mentre ricevono lo scudo tricolore che illumina lo spirito, emoziona i cuori e ritempra i corpi, dimostrando ancora una volta come questa società, e il movimento bresciano, abbiano ora una marcia in più. Il sigillo è stato messo da Alice Mangione, ultima frazionista della vincente staffetta del miglio.
Il Gabric quindi si è trasformato in palcoscenico per la festa di atlete, tecnici, dirigenti e familiari. Tutti hanno contribuito a inserire una tessera nel mosaico, disegnando un ritratto stupendo da consegnare agli annali.
Una soddisfazione per il presidente Sebastiano Di Pasquale, nell’indelebile ricordo di Stefano Martinelli. Ora la Champions Cup a Madrid.
