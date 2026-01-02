Giornale di Brescia
L’Atletica Brescia ottiene il settimo scudetto femminile di fila

Le Leonesse vincono il titolo italiano 2025 davanti al pubblico di casa al Gabre Gabric. Un trionfo storico che apre ora la strada alla Champions Cup di Madrid
Le atlete dell’Atletica Brescia 1950
La settima meraviglia del mondo sportivo bresciano del 2025 è lo scudetto femminile dell’Atletica Brescia 1950, conquistato tra l’altro in casa, ovvero al Gabre Gabric. Ed è stato a Sanpolino che le Leonesse hanno calato il Settebello tra corse, salti e lanci.

Il trionfo

E così sul trono d’Italia, per la settima volta di fila, dal 2019 al 2025, la leadership non cambia. Sono sempre le atlete bresciane a urlare a squarciagola mentre ricevono lo scudo tricolore che illumina lo spirito, emoziona i cuori e ritempra i corpi, dimostrando ancora una volta come questa società, e il movimento bresciano, abbiano ora una marcia in più. Il sigillo è stato messo da Alice Mangione, ultima frazionista della vincente staffetta del miglio.

Le premiazioni in pista
Il Gabric quindi si è trasformato in palcoscenico per la festa di atlete, tecnici, dirigenti e familiari. Tutti hanno contribuito a inserire una tessera nel mosaico, disegnando un ritratto stupendo da consegnare agli annali.

Una soddisfazione per il presidente Sebastiano Di Pasquale, nell’indelebile ricordo di Stefano Martinelli. Ora la Champions Cup a Madrid.

Atletica Brescia 1950
Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

  3. Ricarica la pagina se necessario