L’Atletica Brescia ottiene il settimo scudetto femminile di fila

La settima meraviglia del mondo sportivo bresciano del 2025 è lo scudetto femminile dell’Atletica Brescia 1950, conquistato tra l’altro in casa, ovvero al Gabre Gabric. Ed è stato a Sanpolino che le Leonesse hanno calato il Settebello tra corse, salti e lanci.

Leggi anche Atletica Brescia 1950 sul tetto d’Italia con il settimo scudetto

Il trionfo

E così sul trono d’Italia, per la settima volta di fila, dal 2019 al 2025, la leadership non cambia. Sono sempre le atlete bresciane a urlare a squarciagola mentre ricevono lo scudo tricolore che illumina lo spirito, emoziona i cuori e ritempra i corpi, dimostrando ancora una volta come questa società, e il movimento bresciano, abbiano ora una marcia in più. Il sigillo è stato messo da Alice Mangione, ultima frazionista della vincente staffetta del miglio.

Le premiazioni in pista

Il Gabric quindi si è trasformato in palcoscenico per la festa di atlete, tecnici, dirigenti e familiari. Tutti hanno contribuito a inserire una tessera nel mosaico, disegnando un ritratto stupendo da consegnare agli annali.

Una soddisfazione per il presidente Sebastiano Di Pasquale, nell’indelebile ricordo di Stefano Martinelli. Ora la Champions Cup a Madrid.