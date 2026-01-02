Fuoristrada, il vivaio bresciano domina tra regionali e tricolori

A differenza del ciclismo su strada, l’off road specialmente giovanile, ha riservato grandi soddisfazioni alla nostra provincia.

Merito delle società che ci credono come il Cleten Sabbio Chiese e che si dimostrano sempre più strutturate e organizzano gare. In ogni punto della nostra provincia ci sono società che garantiscono ad ogni ragazzo la pratica della Mtb o, nel periodo invernale del ciclocross.

La società Cleten Sabbio Chiese

I risultati

Esordienti: Giorgia Bonzanini (Gardone in Bike) campione regionale Eliminator, Francesca Bersani (Nulli) regionale Enduro; Marta Bodini (Monticelli) regionale e tricolore Eliminator; Jacopo Palermo (Montirone) tre titoli regionali, Cross country, Short track ed Eliminator.

Allievi: Sofia Cristini (Monticelli) regionale Eliminator; Catarina Prataviera (Carbonhubo) campionessa italiana Cross country; Tommaso Rolano (Oxygen Bike) regionale Dh; Mariachiara Signorelli (Beltrami Tsa) ben quattro titoli italiani Cross country, Team relay, Short track ed Enduro; Mattia Acanfora (Beltrami Tsa) tre titoli italiani (Cross country, Team relay, Short track) così pure Roberto Pinna (Xc, Team relay e Short track); Samuele Facchetti (Monticelli) regionale Eliminator; Enrico Prunetti (Manuel Bike) regionale Eliminator; Giorgio Rolano (Oxygen) regionale Dh.

Tre campioni tricolori: Acanfora, Signorelli e Pinna

Juniores: Andrea Cazzago (Oxygen) campione regionale Enduro.

Elite: Cristian Cominelli (Cycling Cafè Cervelo) regionale Xc.

A questi si aggiungono i piazzamenti internazionali di Elisa Bianchi nella coppa del Mondo di ciclocross.