Fuoristrada, il vivaio bresciano domina tra regionali e tricolori
A differenza del ciclismo su strada, l’off road specialmente giovanile, ha riservato grandi soddisfazioni alla nostra provincia.
Merito delle società che ci credono come il Cleten Sabbio Chiese e che si dimostrano sempre più strutturate e organizzano gare. In ogni punto della nostra provincia ci sono società che garantiscono ad ogni ragazzo la pratica della Mtb o, nel periodo invernale del ciclocross.
I risultati
Esordienti: Giorgia Bonzanini (Gardone in Bike) campione regionale Eliminator, Francesca Bersani (Nulli) regionale Enduro; Marta Bodini (Monticelli) regionale e tricolore Eliminator; Jacopo Palermo (Montirone) tre titoli regionali, Cross country, Short track ed Eliminator.
Allievi: Sofia Cristini (Monticelli) regionale Eliminator; Catarina Prataviera (Carbonhubo) campionessa italiana Cross country; Tommaso Rolano (Oxygen Bike) regionale Dh; Mariachiara Signorelli (Beltrami Tsa) ben quattro titoli italiani Cross country, Team relay, Short track ed Enduro; Mattia Acanfora (Beltrami Tsa) tre titoli italiani (Cross country, Team relay, Short track) così pure Roberto Pinna (Xc, Team relay e Short track); Samuele Facchetti (Monticelli) regionale Eliminator; Enrico Prunetti (Manuel Bike) regionale Eliminator; Giorgio Rolano (Oxygen) regionale Dh.
Juniores: Andrea Cazzago (Oxygen) campione regionale Enduro.
Elite: Cristian Cominelli (Cycling Cafè Cervelo) regionale Xc.
A questi si aggiungono i piazzamenti internazionali di Elisa Bianchi nella coppa del Mondo di ciclocross.
