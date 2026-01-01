Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Il debutto da record del GdB Trofeo Padel nel 2025

Quasi 200 coppie iscritte e due giorni di gare alla Hop di Castel Mella: la prima edizione del torneo firmato Giornale di Brescia ha confermato il boom del padel
La coppia vincente in quarta femminile durante la premiazione
La coppia vincente in quarta femminile durante la premiazione
AA

Uno spettacolo per (quasi) 200 iscritti. Il 2025 è stato anche l’anno d’esordio del nuovissimo GdB Trofeo Padel, una manifestazione dedicata agli amanti della «pala» che per due giornate ha richiamato tantissimi appassionati alla Hop di Castel Mella.

La due giorni

Che il padel sia uno sport che raccoglie forti consensi dopo il boom dell’ultimo lustro è cosa nota, certo non era scontato avere ben 198 coppie in gara nelle due giornate di metà novembre – sabato 25 e domenica 16 – allestite dalla nostra Editoriale con la collaborazione dell’House of Padel (nuovissimo centro sito in Castel Mella) e del circuito Awt, che si è occupato di tutta la logistica della manifestazione.

  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica
    GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

I vincitori

La due giorni, da mattina a sera, si è dipanata con tabelloni distinti a seconda della categoria e del genere (maschile, femminile, misto) con gare appassionanti fin dalle eliminatorie e finali in certi casi molto tirate.

  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
  • GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni
    GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Nella prima delle due giornate a trionfare sono stati Pesenti e Navoni, capaci di superare nel derby bresciano di quarta categoria maschile i sorprendenti Allegri-Omassi.

Tutto come da pronostico in quinta femminile, con Abeni-Manenti a sconfiggere Barattieri-Camossi. Nel misto di quarta categoria successo a Spadazzi e Saviori su Iaccheri-Parmigiani. Nella seconda e conclusiva giornata, Venturini-Berta si prendono la quinta maschile contro Capelli-Agnelli.

In quarta femminile vittoria per Facagni e Patelli contro Rexhepi-Mondini. Dulcis in fundo, lo spettacolo della terza maschile con Vitali-Valtellini a sconfiggere dopo un grande match Rumi–Buzzeni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GdB Trofeo PadelpadelAwtHouse of PadelCastel Mella
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario