Il debutto da record del GdB Trofeo Padel nel 2025

Uno spettacolo per (quasi) 200 iscritti. Il 2025 è stato anche l’anno d’esordio del nuovissimo GdB Trofeo Padel, una manifestazione dedicata agli amanti della «pala» che per due giornate ha richiamato tantissimi appassionati alla Hop di Castel Mella.

La due giorni

Che il padel sia uno sport che raccoglie forti consensi dopo il boom dell’ultimo lustro è cosa nota, certo non era scontato avere ben 198 coppie in gara nelle due giornate di metà novembre – sabato 25 e domenica 16 – allestite dalla nostra Editoriale con la collaborazione dell’House of Padel (nuovissimo centro sito in Castel Mella) e del circuito Awt, che si è occupato di tutta la logistica della manifestazione.

GdB Trofeo Padel 2025, le sfide della domenica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

I vincitori

La due giorni, da mattina a sera, si è dipanata con tabelloni distinti a seconda della categoria e del genere (maschile, femminile, misto) con gare appassionanti fin dalle eliminatorie e finali in certi casi molto tirate.

GdB Trofeo Padel 2025: le premiazioni - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Nella prima delle due giornate a trionfare sono stati Pesenti e Navoni, capaci di superare nel derby bresciano di quarta categoria maschile i sorprendenti Allegri-Omassi.

Tutto come da pronostico in quinta femminile, con Abeni-Manenti a sconfiggere Barattieri-Camossi. Nel misto di quarta categoria successo a Spadazzi e Saviori su Iaccheri-Parmigiani. Nella seconda e conclusiva giornata, Venturini-Berta si prendono la quinta maschile contro Capelli-Agnelli.

In quarta femminile vittoria per Facagni e Patelli contro Rexhepi-Mondini. Dulcis in fundo, lo spettacolo della terza maschile con Vitali-Valtellini a sconfiggere dopo un grande match Rumi–Buzzeni.