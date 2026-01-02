Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

L’An Brescia conclude un 2025 di crescita e solidità

Francesca Marmaglio
Tra campionato, coppe e impegni europei, la squadra bresciana chiude l’anno senza trofei ma con risultati di alto profilo, confermandosi ai vertici della pallanuoto italiana
Il capitano Jacopo Alesiani guida l’An Brescia in acqua, ma non solo
Il capitano Jacopo Alesiani guida l’An Brescia in acqua, ma non solo
AA

Un anno di transizione, di crescita, ma come sempre splendente. Questo il 2025 dell’An Brescia.

Campionato e play off

In campionato il turno d’andata della serie A1 di pallanuoto finisce con l’An che arriva allo scontro diretto appaiata a Recco: il match, che si gioca in Liguria, finisce in parità lasciando le due squadre appaiate sul primo gradino.

La prima sconfitta il 29 marzo a Mompiano contro Bologna (6-7). Il risultato complica l’obiettivo che era quello di provare a vincere la regular season: contro ogni più rosea aspettativa però Brescia vince prima in casa di Savona e poi batte Recco il 18 aprile nell’ultima giornata, accedendo così ai play off come testa di serie.

Il primo posto consente all’An di affrontare la «coda» con due match in casa e uno fuori. La semifinale con Trieste è tirata, ma l’An sfrutta bene i due turni casalinghi e si regala la finale con Recco: la squadra bresciana vince il primo match, ma perde i seguenti, offrendo comunque delle ottime prestazioni.

Nel frattempo a marzo si è giocata la Final Eight di Coppa Italia a Napoli: nei quarti l’An batte Posillipo, ma in semifinale perde con Savona che a sua volta viene battuta dalla Pro Recco. Per l’An buon terzo grazie al successo su Trieste.

Soddisfazioni anche in EuroCup: l’An arriva fino ai quarti di finale, ma esce a marzo nel doppio scontro con il Radnicki. La stagione si conclude così, malgrado nessun trofeo, con un bilancio molto positivo.

Il futuro del gruppo

In estate la società punta a consolidare il gruppo esistente: Irving va a Recco, Faraglia si accasa a Trieste. In entrata ci sono due stranieri, Viskovic e Popadic e Lodi viene promosso in prima squadra dalla A2. Nei mesi estivi arriva anche l’ufficialità del ritiro dalla pallanuoto giocata di Niccolò Gitto che comincia la sua carriera di allenatore alla Waterpolo Brescia in serie B.

La nuova stagione comincia a settembre con i preliminari di Champions che vanno molto bene: l’An si qualifica ai quarti dopo aver battuto in Ungheria i campioni del Ferencvaros. Dopo un anno di assenza la squadra bresciana è nuovamente fra le otto migliori d’Europa.

Nel frattempo in campionato tutto fila liscio e Brescia chiude l’andata al secondo posto. L’anno termina con la soddisfazione anche dalla Nazionale: il ct Sandro Campagna, infatti, convoca sette bresciani per il collegiale pre Europei.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
An Bresciapallanuoto
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario