L’An Brescia conclude un 2025 di crescita e solidità

Un anno di transizione, di crescita, ma come sempre splendente. Questo il 2025 dell’An Brescia.

Campionato e play off

In campionato il turno d’andata della serie A1 di pallanuoto finisce con l’An che arriva allo scontro diretto appaiata a Recco: il match, che si gioca in Liguria, finisce in parità lasciando le due squadre appaiate sul primo gradino.

La prima sconfitta il 29 marzo a Mompiano contro Bologna (6-7). Il risultato complica l’obiettivo che era quello di provare a vincere la regular season: contro ogni più rosea aspettativa però Brescia vince prima in casa di Savona e poi batte Recco il 18 aprile nell’ultima giornata, accedendo così ai play off come testa di serie.

Il primo posto consente all’An di affrontare la «coda» con due match in casa e uno fuori. La semifinale con Trieste è tirata, ma l’An sfrutta bene i due turni casalinghi e si regala la finale con Recco: la squadra bresciana vince il primo match, ma perde i seguenti, offrendo comunque delle ottime prestazioni.

Nel frattempo a marzo si è giocata la Final Eight di Coppa Italia a Napoli: nei quarti l’An batte Posillipo, ma in semifinale perde con Savona che a sua volta viene battuta dalla Pro Recco. Per l’An buon terzo grazie al successo su Trieste.

Soddisfazioni anche in EuroCup: l’An arriva fino ai quarti di finale, ma esce a marzo nel doppio scontro con il Radnicki. La stagione si conclude così, malgrado nessun trofeo, con un bilancio molto positivo.

Il futuro del gruppo

In estate la società punta a consolidare il gruppo esistente: Irving va a Recco, Faraglia si accasa a Trieste. In entrata ci sono due stranieri, Viskovic e Popadic e Lodi viene promosso in prima squadra dalla A2. Nei mesi estivi arriva anche l’ufficialità del ritiro dalla pallanuoto giocata di Niccolò Gitto che comincia la sua carriera di allenatore alla Waterpolo Brescia in serie B.

La nuova stagione comincia a settembre con i preliminari di Champions che vanno molto bene: l’An si qualifica ai quarti dopo aver battuto in Ungheria i campioni del Ferencvaros. Dopo un anno di assenza la squadra bresciana è nuovamente fra le otto migliori d’Europa.

Nel frattempo in campionato tutto fila liscio e Brescia chiude l’andata al secondo posto. L’anno termina con la soddisfazione anche dalla Nazionale: il ct Sandro Campagna, infatti, convoca sette bresciani per il collegiale pre Europei.