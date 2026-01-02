LuxArm Lumezzane, la stagione di crescita in B Nazionale

La LuxArm Lumezzane si sta consolidando sul palcoscenico della terza serie Nazionale.

I risultati

Il rendimento della prima parte dell’anno del club valgobbino non è stato accompagnato dalla necessaria continuità di rendimento. La dirigenza, sotto la guida tecnica di coach Luciano Nunzi, aveva allestito un roster di livello. La squadra è riuscita a strappare la qualificazione ai play in. Nella gara secca, però, è stato Monferrato ad avere la meglio.

Il nuovo roster

Nel corso dell’estate la società ha deciso di voltare pagina affidando la conduzione a un allenatore giovane, ma con voglia di affermarsi, come Marco Ciarpella. Il roster è stato profondamente rinnovato. Il progetto sposa la linea verde. È stata abbassata l’età media e si è puntato su giocatori giovani che vedono però la B Nazionale come occasione per crescere.

Lumezzane ha subito dovuto far fronte a alcuni infortuni, ma il rientro a dicembre di Varaschin e la crescita di molti elementi hanno migliorato la classifica della LuxArm, che ha le carte in regola per raggiungere la salvezza.