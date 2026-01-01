Giornale di Brescia
Altri sport

Promo Boxe Italia, un 2025 da incorniciare

Enrico Danesi
Titoli mondiali ed europei, soprattutto al femminile: la scuderia guidata da Mario Loreni chiude l’anno con una campionessa e una lunga serie di cinture continentali
La campionessa mondiale Noutcho Sawa con Loreni
Un’annata da campioni, da incorniciare; e il meglio è donna. Possiamo sintetizzare così il bilancio 2025 della Promo Boxe Italia, società pugilistica con sede a Brescia (in via Padova 10), il cui deus ex machina è Mario Loreni, prima buon peso medio e poi (dal 1988) promoter di consolidata fama internazionale.

Settore femminile

Promo Boxe conta ora su una campionessa mondiale, la camerunense adottata da Bologna (dove lavora come infermiera all’Ospedale Maggiore) Pamela Noutcho Sawa, che è imbattuta e a novembre ha conquistato il titolo iridato Ibo dei pesi leggeri.

A farle idealmente da ancelle, la trevigiana Silvia Bortot, attuale campionessa europea dei pesi superleggeri, e la padovana Vittoria Parigi Bini, campionessa europea Wba del Mediterraneo nei pesi paglia.

Settore maschile 

In campo maschile la punta di diamante è il sassarese Cristian Zara, campione europeo dei pesi gallo; ma sono di valore continentale pure i titoli del romano Luca D’Ortenzi (campione europeo Silver dei mediomassimi), del salernitano Francesco De Rosa (campione europeo Silver dei gallo), del calabrese Giuseppe Osnato (campione del Mediterraneo IBO dei leggeri).

Ad essi vanno aggiunti campioni italiani in carica: il cagliaritano Nicola Mancosu (gallo), il livornese–tunisino Ghait Weslati (piuma), il casertano Riccardo Valentino (supermedi).

La ciliegina su una torta ricca, sarebbe un pugile bresciano da titolo nazionale pro, che dalle nostre parti manca dal lontano 1982. «Non è facile – spiega Loreni – ma ci stiamo lavorando».

  3. Ricarica la pagina se necessario