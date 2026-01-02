Bellandi e Danesi, 2025 super: ascesa sul tetto del mondo

Da campionesse olimpiche a campionesse mondiali. Se è vero che confermarsi è difficile nella vita di uno sportivo, allora si può dire che il 2025 è l’anno delle grandi certezze per Alice Bellandi e Anna Danesi. Dall’Olimpo di Parigi ai titoli mondiali al gusto di riconferma.

In Ungheria

La judoka è stata la prima azzurra a mettersi al collo anche la medaglia mondiale da campionessa olimpica in carica. Nonostante un percorso non facile, con mesi e mesi senza combattimenti, la 27enne di via Cremona si è presentata a Budapest prendendosi la corona della categoria -78 chilogrammi: il 18 giugno, in una finale infinita, il 18 giugno, al «golden score» ha sconfitto la tedesca Olek.

La judoka Alice Bellandi

Con l’Italvolley

La pallavolista di Roncadelle, da capitana, il 7 settembre ha invece conquistato l’ennesimo trionfo con l’Italia guidata dal guru Julio Velasco. In Thailandia l’oro è arrivato con un incredibile 3-2 al tie break rifilato alla Turchia dalla squadra delle invincibili. Un gruppo variegato e di classe, in cui Danesi ha saputo ritagliarsi il ruolo di leadership silenziosa ed estremamente efficace, tanto da meritarsi il titolo di miglior centrale della manifestazione.

Franzoni, podio in Coppa

Ovviamente ad alti livelli c’è chi scende e chi sale nel 2025. L’oro olimpico Giovanni De Gennaro non ha saputo confermarsi al Mondiale di canoa slalom in Australia (12esimo nel K1), l’ex re dei 100 metri Marcell Jacobs è invece uscito in semifinale alla rassegna iridata di Tokyo, ventilando anche propositi di addio. Nello sci, invece, ora tutti sanno chi è Giovanni Franzoni: in Val Gardena il primo podio in superG in Coppa del Mondo, 27 anni dopo l’ultimo bresciano, Luca Cattaneo.