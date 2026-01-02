Calvisano, un 2025 da protagonisti tra promozione e crescita

Nel 2025 il Calvisano ha disputato 25 partite, sei fanno parte della stagione attuale, 19 di quella scorsa, che ai gialloneri ha regalato la promozione dalla serie A territoriale a quella nazionale.

Numeri solidi

Il bilancio complessivo dell’anno solare è di 21 vittorie, tre sconfitte e un pareggio. La prima delle tre, a maggio, nel play off contro il Paese, match che avrebbe permesso di puntare addirittura al doppio salto in serie A Élite.

Un traguardo che, al momento, è ancora prematuro per un club che nel 2023 optò per la retrocessione volontaria, per ripartire da basi più sostenibili e più vicine al territorio. La stagione 2023-2024 fu quella del consolidamento del nuovo progetto.

Quella conclusa nella primavera dell’anno che sta per finire ha messo il primo mattone di un corso che dovrebbe portare, prima o poi, al ritorno in Élite senza stravolgere il conto economico. Le due sconfitte, in questo nuovo campionato, entrambe di misura, con l’Avezzano, in trasferta, e con il Parabiago, subito prima della sosta di Natale, dicono che il Calvisano c’è, ma che la crescita va metabolizzata con misura.

Talenti cresciuti in casa

Oggi il club conta su un gruppo di giocatori costruiti in casa, o legati al territorio, che possono costituire domani l’ossatura della squadra capace di puntare alla serie superiore: Luca Pasquali, arrivato dalla Bassa Bresciana, dove giocava in serie C, è stato forse l’atleta simbolo della crescita nel 2025 della Tiesse Robot.

Damien Mori, classe 2006, di Asola, azzurro U20 ai Mondiali disputati la scorsa estate tra il San Michele, Verona, Rovigo e Viadana è uno dei talenti su cui puntare per il futuro. Francesco Gabana è la sorpresa di queste ultime giornate. Ha compiuto tutta la trafila delle giovanili giallonere. La formazione di Zappalorto e Dal Maso chiude il 2025 al quarto posto.

Le prime tre accederanno ai play off dai quali dovrà scaturire la sola squadra ammessa all’Élite. Per il momento a Calvisano ci si accontenta di ben figurare e crescere di settimana in settimana.