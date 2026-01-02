Bottarelli e Micheli, il 2025 d’oro della Freezone

Due donne grintose capaci di segnare un anno a suon di vittorie. Il 2025 ha consacrato Sara Bottarelli e Giulia Micheli come assolute protagoniste dello sport nazionale, capaci di portare in alto il nome della società Freezone, con risultati di prestigio e prestazioni di livello. Colori nero e arancio sugli scudi grazie a due atlete davvero meravigliose.

Sara Bottarelli

Sara Bottarelli ha vissuto un’annata straordinaria nel panorama della corsa su strada e in montagna. Campionessa italiana assoluta di mezza maratona a Cremona, ha firmato successivamente un primato personale di 1h11’04’’ a Crema e ha conquistato il terzo posto alla 21 chilometri di Milano.

Dominatrice delle mezze maratone locali, ha vinto le gare di Padenghe e Bibione, nella Sarnico Lovere run, nella Half marathon Enzo Ferrari (1h12’15”) e anche nella Brescia Art Marathon sulla media distanza.

Da segnalare per la triumplina anche il successo alla 10 chilometri di Lugano in 33’30”, la vittoria nel circuito Corri Borghi e il quinto trionfo consecutivo alla prestigiosa Drei Zinnen alpin run, confermandosi atleta completa e vincente su ogni terreno, che sia strada oppure off road.

Giulia Micheli

Giulia Micheli ha invece brillato nella disciplina del triathlon, dimostrando un grande miglioramento tecnico e una accresciuta maturità sportiva.

Giulia Micheli nel triathlon

Ha vinto al Triathlon Città di Brescia e al Triathlon sprint di Pusiano e Colico, è stata seconda a Montisola e Lovere, terza sempre nella sprint di Idro.

Il risultato più prestigioso è arrivato per Giulia Micheli ai Campionati Italiani di Cervia, dove ha ottenuto una splendida medaglia d’argento nella categoria S1 nello sprint, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina. E confermando anche in questo campo la Freezone come un ottimo esempio da seguire.